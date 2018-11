Maltempo Puglia | Coldiretti Lecce | alberi sradicati e serre divelte

Maltempo in Puglia : grosso tornado in Salento - a Taurisano [VIDEO] : Giornata di forte instabilità per il sud Italia, in particolare sull'asse Calabria-Puglia dove sono presenti condizioni fortemente instabili che facilitano la formazione di fenomeni violenti come...

Maltempo Puglia - vento forte : treno deraglia nel Leccese : Forti raffiche di vento si sono abbattute su Parabita, in provincia di Lecce, provocando danni ingenti a strutture private ma fortunatamente nessun ferito. Nella medesima località il crollo di un albero su un treno in transito sulla tratta Casarano – Novoli delle Ferrovie del Sud Est ne ha provocato il deragliamento: a bordo solo macchinista e capotreno, entrambi illesi. L'articolo Maltempo Puglia, vento forte: treno deraglia nel Leccese ...

Allerta Meteo - allarme per il Maltempo del weekend : temporali e piogge alluvionali in Sardegna - Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : Allerta Meteo – Il forte maltempo che a partire da Venerdì 16 Novembre colpirà l’Italia meridionale rischia di degenerare in fenomeni molto violenti nel weekend in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nello specifico, le aree esposte a est (Sardegna tirrenica e tutto il settore jonico del Sud Italia) saranno esposte a piogge torrenziali e violenti temporali che inizieranno proprio Venerdì e poi si intensificheranno tra ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : sradicati 7mila ulivi - danni per 25 milioni : “Sono quasi 7mila gli ulivi, anche secolari, strappati dal vento, sradicati o spaccati in due, strutture e muretti ridotti in pezzi, canali esondati e distrutti dalla violenza dell’acqua e del vento, serre e impianti fotovoltaici abbattuti, tendoni di uva da tavola e da vino demoliti, ortaggi in asfissia e marciti, animali nella migliore delle ipotesi scappati per le recinzioni divelte o morti a causa del crollo delle strutture e ...

Maltempo Puglia : fulmine colpisce torre con orologio a Palagiano (Ta) : Il Maltempo torna a colpire la Puglia. Un sistema temporalesco (v-shaped) si è esteso stamattina dallo Ionio fino al barese, coinvolgendo con forti rovesci e frequenti fulminazioni il...

Allerta Meteo Estofex - ancora Maltempo in Italia : rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...

Maltempo Puglia - Coldiretti : alberi secolari sradicati - “quadro apocalittico : “Partita dalla zona interna e trasferitesi velocemente verso la costa adriatica, una violenta tromba d’aria in soli 15 minuti si e’ mossa da Manduria e Martina Franca fino a colpire gran parte della provincia di Brindisi, distruggendo strutture, pergolati e muretti, sradicando gli ulivi secolari e non, in alcuni casi aperti in 2, spazzando via le olive“: lo rende noto in una nota Codiretti Puglia facendo riferimento ai ...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. A Roma Metro B interrotta e strage di alberi - tromba d'aria sradica ulivi in Puglia : Ondata di Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole. E l'ondata che sta interessando l'Italia dovrebbe...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. Allerta rossa in Liguria - tromba d'aria e crolli in Puglia - piogge e vento in Friuli : Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole: secondo quanto riporta 3bmeteo.com, un'acuta fase di Maltempo sta...

Allerta meteo Puglia : Maltempo per le prossime 27 ore : Allerta meteo della Protezione civile Regione Puglia per le prossime 27 ore, con previsione “di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, su settori interni della Puglia centro – meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati”. Lo comunica la Prefettura di Bari, che aggiunge: “Dalle ore 15 del 28 ottobre 2018 e per le successive 27 ore venti da burrasca a ...

Maltempo Puglia - situazione critica nel Salento : oltre 200mm di pioggia da ieri - pesanti inondazioni : L’ondata di Maltempo delle scorse ore in Puglia, ha colpito in particolare il Salento, dove si registrano allagamenti di campagne, strade, scantinati e garage: situazione critica nei Comuni di Sogliano, Cutrofiano, Galatina, Alezio, Sannicola, Racale, Taviano, Matino, Ugento. A Galatone si sono registrati 178mm di pioggia, mentre a Galatina sono caduti 206mm di pioggia da ieri, tanto che il livello dell’acqua ha raggiunto il metro e ...

Maltempo Puglia : nubifragi e allagamenti - “alto rischio idrogeologico” nella regione : Coldiretti Puglia segnala un “alto rischio idrogeologico” nella regione per il Maltempo che l’ha colpita nelle ultime 36 ore con nubifragi e allagamenti, soprattutto in provincia di Taranto, già colpita da diversi eventi violenti, e di Lecce. “Un fiume d’acqua ha invaso città e campagne come avviene regolarmente ormai ad ogni episodio temporalesco e il bilancio delle ripetute ondate di Maltempo è aggravato dalla ...

Maltempo Puglia : temporali e disagi nella notte in Salento : Danni e disagi nella notte in Salento: una forte ondata di Maltempo ha colpito diversi centri della Puglia, tra cui Otranto, Andrano, Tricase e Diso. Numerose le segnalazioni di allagamenti di strade e abitazioni. temporali con vento forte e fulmini hanno investito soprattutto la parte più meridionale della penisola salentina. La situazione dovrebbe essere in miglioramento anche se si segnalano ancora rovesci isolati nel Salento, anche ...

Maltempo - scuole chiuse a Reggio Calabria. Allerta anche per Sicilia - Puglia e Basicata : Una perturbazione dal Mediterraneo si sta spostando sulle regioni del sud. scuole chiuse anche a Crotone e in alcuni centri delle Serre vibonesi. Piogge intense fin dalla mattinata