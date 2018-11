Maltempo | prima nevicata nell’Oltrepò Pavese

Maltempo : prima neve sul Carso triestino : Sta cadendo la prima neve sul Carso triestino questa sera. Ad Opicina, si registrano continue raffiche di bora e la caduta di fiocchi di neve mista a pioggia. E’ proprio quest’ultima che, nonostante la temperatura bassa, impedisce alla neve di attecchire a terra. Anche giu’ in citta’ la temperatura si e’ abbassata – ma resta qualche grado in piu’ rispetto a Opicina – e piove con insistenza, ma non ...

Maltempo - prima nevicata della stagione anche sull’Appennino centrale : imbiancata la strada regionale 509 di Forca d’Acero : prima neve della stagione sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero, dove sono stati imbiancati i km dal 9+680 al 13+000. Sul tratto interessato sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, prima nevicata della stagione anche sull’Appennino centrale: imbiancata la strada regionale 509 di Forca d’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - una tantum di 5mila euro alle famiglie con la casa danneggiata. Protezione civile : “È la prima volta” : Una tantum di 5mila euro massimo per le famiglie con la casa danneggiata dal Maltempo. È il contributo previsto nell’ordinanza della Protezione civile “per la prima volta nella storia degli interventi emergenziali”. Fa parte delle misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e attività produttive colpite dalla pioggia e dal vento delle scorse settimane. Gli interventi ...

Maltempo Veneto : Zaia nominato commissario - “l’obiettivo è tornare come prima e più di prima” : “Mai come in questo caso vale il vecchio motto: pancia a terra e lavorare. I Veneti, e io con loro, ci sono abituati da sempre. Comincio un lavoro che in questi giorni drammatici è stato di fatto già improntato, e che costituisce una grandissima sfida il cui obbiettivo è tornare come prima e più di prima”: lo ha dichiaraoo dice il Presidente della Regione, Luca Zaia, nominato oggi commissario Delegato per gli interventi a seguito del Maltempo ...

Maltempo Liguria - Portofino isolata : si lavora per riaprire passerella pedonale prima Natale : A seguito di sopralluogo, il consigliere responsabile alla viabilità per la Città Metropolitana Franco Senarega ha reso noto che domani inizieranno i lavori sulla SP227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, crollata in diversi tratti il 29 ottobre scorso a causa di una violenta mareggiata. L’obiettivo è aprire la strada al passaggio pedonale entro Natale. “Cominceremo con la costruzione della passerella pedonale nel tratto ...

Maltempo - Conte : domani CdM per lo stato d’emergenza - prima assegnazione di 53 - 5 milioni : Il Consiglio dei Ministri che sancirà lo stato di emergenza per le Regioni colpite dal Maltempo “è stato fissato per domani, prevedendo una prima assegnazione di 53,5 milioni, a queste risorse si aggiungerà il prelievo di 100 milioni dal fondo per spese d’emergenza e altri 100 milioni dal fondo per far fronte a esigenze indifferibili“: lo ha reso noto oggi, alla Camera, il premier Giuseppe Conte. L'articolo Maltempo, Conte: ...

Maltempo : assessore Jesolo - al lavoro da giorni - spiaggia tornerà come prima : Jesolo (Ve), 6 nov. (AdnKronos) - Il Maltempo della scorsa settimana e le mareggiate che hanno colpito il litorale jesolano hanno certamente prodotto i loro effetti negativi, con erosione della spiaggia e deposito di tonnellate di rifiuti, la cui quantificazione è in corso, ma l’amministrazione comu

VICENZA I Radioamatori vicentini in prima fila nell'emergenza Maltempo : ... in USA sono circa 800.000, ; identificate attraverso un nominativo personale valido in tutto il mondo; dei tecnici per passione che si tengono aggiornati sulle evoluzioni del mondo tecnologico delle ...

Cristina Parodi - La prima volta : oggi non va in onda per il Maltempo : Salta La prima volta, programma di Cristina Parodi per dedicare spazio ad uno speciale sul maltempo Molte famiglie italiane in queste ore stanno vivendo veri momenti di terrore, a causa del maltempo. Infatti per far luce su questo problema, la programmazione di Rai 1 cambia all’improvviso e salta il programma di Cristina Parodi. La prima […] L'articolo Cristina Parodi, La prima volta: oggi non va in onda per il maltempo proviene da ...

Maltempo : in partenza da Padova prima squadra Protezione Civile per il bellunese : Padova, 2 nov. (AdnKronos) - La situazione nel bellunese è molto difficile, con strade interrotte da frane ma anche da tantissimi alberi schiantati dal vento. L’assessore comunale di Padova, Andrea Micalizzi che ha tra le sue deleghe anche la Protezione Civile annuncia un primo intervento di aiuto:

Maltempo : prima neve nel Nuorese : ANSA, - NUORO, 30 OTT - Dopo il nubifragio e le forti raffiche di vento di ieri, questa mattina a Fonni, centro montano in provincia di Nuoro, è arrivata anche la prima neve. Un manto bianco dal primo ...