Maltempo | oggi scuole chiuse a Napoli

Maltempo - pioggia e vento : allerta arancione in 7 regioni. Scuole chiuse a Napoli. Neve a Ovindoli : Una nuova ondata di Maltempo , causata da un vortice mediterraneo, è attesa in Italia, con pioggia e vento che batteranno soprattutto il Centro-Sud, mentre al nord arriva la Neve . La Protezione civile ...

Maltempo - forte pioggia in Salento : grave incidente stradale : Un’ondata di Maltempo sta interessando il Salento , con temperature in forte calo e piogge diffuse che creano disagi alla circolazione stradale . Proprio all’asfalto reso viscido dalla pioggia sembra essere dovuto un grave incidente stradale avvenuto stamattina, alle 9, sulla Provinciale che collega Aradeo a Noha, frazione di Galatina: una donna di 46 anni ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Sul posto sono giunti ...

Maltempo : oggi i funerali del medico Giuseppe Liotta - a Palermo bandiere a mezz’asta : Si terranno oggi i funerali di Giuseppe Liotta , il medico palermitano scomparso sabato sera a nel Corleonese durante l’alluvione che ha investito la provincia di Palermo ed il cui corpo senza vita è stato ritrovato giovedì. Le esequie saranno celebrate alle 10:30 nella chiesa Mater Ecclesiae di viale Francia. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha disposto l’esposizione di bandiere a mezz’asta in segno di lutto, in tutte le ...

Maltempo : oggi allerta meteo arancione in Sicilia : Palermo, 10 nov. (AdnKronos) - Livello di allerta arancione oggi in Sicilia . La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo -idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 oggi .

Maltempo : oggi il Cdm straordinario su aiuti e stato di emergenza : Si provvederà anche alla nomina dei commissari straordinari per le 11 regioni che lo hanno richiesto. Zaia chiede più soldi per la sua regione -

Maltempo : trovato corpo medico disperso - oggi Cdm dichiarerà lo stato di emergenza in 11 regioni : Si dovrebbe varare lo stanziamento di 253 milioni per i lavori più urgenti. Conte: previsto anche un piano di intervento contro il dissesto idrogeologico, ci sta lavorando il ministro dell'Ambiente - ...

Maltempo Liguria : tromba marina davanti la costa di Genova - disagi per la pioggia : Primi disagi per la nuova perturbazione che si e’ abbattuta su Genova. I vigili del fuoco stanno intervenendo soprattutto nella zona di Bolzaneto e San Quirico, ma anche sulla costa, per alberi pericolanti e allagamenti di magazzini e scantinati. Anche alcune strade del Ponente sono state invase dall’acqua del mare che, non trovando protezioni a fermarla dopo i danni della settimana scorsa, arriva sulle carreggiate con ...