Maltempo | nel Leccese cade albero sui binari | ferma la circolazione dei treni

Maltempo - crolla un capitello nella Reggia di Caserta : “La zona è stata investita da vento fortissimo” : Forte Maltempo oggi in Campania, interessata da fenomeni di pioggia intensa e vento forte. A Salerno una violenta tromba marina ha causato non poca paura nella popolazione, mentre nella Reggia di Caserta è crollato un capitello. Il crollo del capitello, spiega all’ANSA il prefetto Fabio Carapezza Guttuso, direttore generale della nuova Unità per la sicurezza del patrimonio culturale del ministero dei beni culturali (Mibac), è avvenuto ...

Maltempo : il conto dei danni nelle campagne sale a oltre 1 - 5 miliardi nel 2018 : L’ultima ondata di Maltempo fa salire a oltre 1,5 miliardi di euro il conto dei danni provocati alle campagne dagli eventi estremi del 2018 con nubifragi, trombe d’aria, fulmini, bombe d’acqua e grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che si segnalano coltivazioni distrutte, alberi sradicati, serre distrutte e aziende allagate. Siamo di fronte ad una evidente tendenza ...

Maltempo : Enel - al Nevegal (Bl) ripristina a tempo record la linea elettrica (3) : (AdnKronos) - “La totale e incondizionata collaborazione di tutti – sottolinea Maurizio Iulita – rappresenta l’elemento distintivo di questa fase di ricostruzione dopo i danni del bellunese. Siamo fin da subito scesi in campo con un numero ingente di uomini e di mezzi per ripristinare rapidamente il

Maltempo : Enel - al Nevegal (Bl) ripristina a tempo record la linea elettrica (2) : (AdnKronos) - L’impianto attraversa una zona boschiva ed impervia. Anche in ottica di tutela dell’ambiente, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha previsto l’utilizzo di elicotteri per la rimozione dei precedenti sostegni danneggiati e per il trasport

Maltempo : Enel - al Nevegal (Bl) ripristina a tempo record la linea elettrica : Belluno, 20 nov. (AdnKronos) - Massiccio dispiegamento di forze per assicurare il completo ripristino delle linee elettriche sul Nevegal così da garantire una adeguata fornitura a impianti di risalita, abitazioni, esercizi commerciali e ricettivi e ripetitori telefonici e televisivi. Grazie all’util

Maltempo - trombe d'aria nel Salento - deraglia un treno : Maltempo, trombe d'aria nel Salento, deraglia un treno Allerta per forte Maltempo in tutta la Puglia. Un albero cade su un convoglio delle Ferrovie del Sud-Est. Due trombe d'aria si abbattano in provincia di Lecce e scoperchiano alcuni capannoni Parole chiave: ...

Maltempo : Veneto - nel veronese avviato iter per rimborso danni in agricoltura : Venezia, 20 nov. (AdnKronos) - Le piogge alluvionali dello scorso 1° settembre in provincia di Verona hanno causato danni all’agricoltura, da Soave a Negrar e Monteforte d’Alpone, superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. A conclusione dei sopralluoghi e delle verifiche dei tecnici

Maltempo al Sud - lo scirocco flagella lo Jonio : enorme tornado nel Salento - gravi danni [LIVE] : Dopo aver colpito la Calabria jonica, vicino Crotone, a Cutro, un altro tornado s’è abbattuto stamattina nel cuore del Salento meridionale, tra Casarano e Taurisano: lo scirocco alimenta fenomeni temporaleschi particolarmente intensi, con temperature eccezionalmente elevate per il periodo (tra +20 e +21°C su tutta la penisola salentina), e raffiche di vento molto forti (89km/h a Gallipoli, 78km/h a Lequile, 68km/h a Tuglie, 63km/h a Veglie ...

Previsioni Meteo Europa - weekend di caldo nel Mediterraneo ma lunedì 26 tornano freddo e Maltempo. Artico infuocato per tutta la settimana [MAPPE] : 1/17 ...

Maltempo Emilia-Romagna : prime nevicate nella notte sugli appennini : nella notte si sono registrate deboli nevicate sugli appennini in Emilia–Romagna, dal Bolognese al Forlivese: il centro meteo regionale di Arpae segnala tra i 5 e i 10 cm di accumulo al suolo. Imbiancate anche le zone collinari fino a 200 -300 metri. I fiocchi bianchi non hanno però raggiunto Bologna né le città in pianura. Nel Forlivese ha nevicato oltre i 500 metri: imbiancati in particolare il passo del Muraglione al confine con la ...

Maltempo - treno deraglia nel Salento - : Allerta per forte Maltempo in tutta la Puglia. Un albero cade su un convoglio delle Ferrovie del Sud-Est. Una tromba d'aria si abbatte in provincia di Lecce e scoperchia alcuni capannoni

Maltempo Puglia - vento forte : treno deraglia nel Leccese : Forti raffiche di vento si sono abbattute su Parabita, in provincia di Lecce, provocando danni ingenti a strutture private ma fortunatamente nessun ferito. Nella medesima località il crollo di un albero su un treno in transito sulla tratta Casarano – Novoli delle Ferrovie del Sud Est ne ha provocato il deragliamento: a bordo solo macchinista e capotreno, entrambi illesi. L'articolo Maltempo Puglia, vento forte: treno deraglia nel Leccese ...

Maltempo Campania : violento nubifragio nella notte - allagamenti tra Avellino e Irpinia [GALLERY] : 1/6 Avellino ...

Maltempo Lazio : 3 persone recuperate sul tetto dell’auto nel Frusinate : Nella zona di Sant’Angelo in Theodice a Cassino, nella zona sud della provincia di Frosinone, alcune persone sono rimaste bloccate nella loro auto, circondate dalle acque del fiume Garigliano: gli occupanti sono riusciti a chiedere aiuto ai vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo. Si registrano case e fattorie allagate nella Valle dei Santi e superstrada Cassino-Atina bloccata in diversi punti. Decine le richieste di ...