Maltempo Molise | attivato il piano di emergenza della diga del Liscione

Maltempo Molise : allagamenti e smottamenti in provincia di Isernia : A causa del Maltempo che ha colpito nella notte la provincia di Isernia, si segnalano allagamenti e smottamenti: lo rendono noto i Vigili del Fuoco, impegnati in diversi interventi nonostante il miglioramento delle condizioni meteo. Nell’area industriale di Pettoranello del Molise l’acqua ha invaso piazzali e stabili delle aziende rendendole inaccessibili. Si registrano smottamenti sulla strada per Castelverrino. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Molise : dal 15 novembre obbligo di catene a bordo su alcune strade a rischio neve o ghiaccio : Anas ricorda che a partire dal 15 novembre 2018 e fino al 15 aprile 2019 sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle arterie viarie molisane maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Nel dettaglio, l’obbligo riguarderà: – strada statale 6/dir “Casilina” dal km 0,000 al km 11,830, tra San Pietro Infine e Venafro, tra le province di Caserta e Isernia; ...

Notizie Sir del giorno : Maltempo - funerale Desirée - anniversari terremoti Molise e Valnerina - migranti Centro America - Conte su manovra - "... : Un appello che arriva diretto ai diversi rappresentanti delle autorità civili locali, regionali e ai rappresentanti dell politica nazionale presenti. , clicca qui , Terremoto del Molise: mons. De ...

Maltempo : cede il solaio di un’abitazione - due feriti in Molise : cede il solaio per le infiltrazioni d’acqua: ferita una coppia di coniugi di Venafro (Isernia). Lo hanno reso noto i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto per i soccorsi. La coppia, moglie e marito, ora e’ ricoverata in ospedale dove e’ arrivata con un ambulanza del 118. L’abitazione e’ stata dichiarata inagibile. Secondo i vigili il crollo e’ stato provocato dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi che ...

Maltempo Molise : interrotti i collegamenti Termoli – Tremiti : Maltempo sulla costa molisana. Pioggia battente e temperature rigide hanno interessato il litorale molisano ed i centri dell’immediato hinterland. interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). A causa delle avverse condizioni meteomarine, la motonave merci e passeggeri ‘Isola di Capraia’ non ha effettuato la corsa giornaliera. La Capitaneria di Porto di Termoli ha emesso un avviso di ...

Maltempo Molise : brusco calo delle temperature e prima neve - oggi allerta arancione : L’arrivo del Maltempo, anticipato ieri dall’allerta meteo arancione della Protezione civile del Molise, ha trovato conferma: si registrano pioggia e vento su gran parte della regione, un brusco calo delle temperature e la prima neve sulla stazione sciistica di Campitello Matese, frazione di San Massimo. A Campobasso si è registrata una minima di 6°C. L'articolo Maltempo Molise: brusco calo delle temperature e prima neve, oggi allerta ...