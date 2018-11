Maltempo Italia | tromba marina a Salerno FOTO

Maltempo Italia : neve al Nord - nubifragi e trombe d'aria al Sud - : Gelo e neve al Nord, piogge violente e trombe d'aria al Sud. Una forte ondata di Maltempo sta interessando tutta l'Italia. Alluvioni lampo hanno colpito la Campania, Puglia e Calabria

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo al Sud Italia : attenzione a nubifragi - forte vento - grandine e tornado : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo in tutt’Italia con freddo e neve al nord e forte scirocco e nubifragi al Centro-Sud, proprio qui l’emergenza sembra proseguire anche oggi, martedì 20 novembre. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha lanciato una pesante Allerta di livello 2 per il Sud Italia, l’estremo sud della Croazia, la Bosnia Erzegovina, il Montenegro, l’Albania e l’estremo nord-ovest della Grecia per ...

Allerta Meteo - notte di forte Maltempo in tutt’Italia : nubifragi e forte vento di scirocco al Centro/Sud - freddo e neve al Nord : 1/7 ...

Allerta Meteo - Italia flagellata dal Ciclone Mediterraneo : neve e freddo al Nord - forte Maltempo con lo scirocco al Centro/Sud : Allerta Meteo – E’ arrivato sull’Italia il Ciclone Mediterraneo che sta letteralmente dividendo in due il nostro Paese: a Torino cade nevischio con +3°C e Genova in riva al mare è ad appena +5°C, mentre a Napoli abbiamo +18°C sotto la pioggia e a Palermo soffia un forte vento di scirocco con raffiche di 75km/h e la temperatura è di +21°C. Sbalzi che diventeranno ancor più marcati nella mattinata di domani, Martedì 20 Novembre, ...

Allerta Meteo - forte Maltempo sull’Italia per il ciclone : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - allarme arancione in 7 Regioni per Martedì 20 Novembre : Allerta Meteo – Dalle prossime ore l’Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato: diffusi e forti temporali su diverse Regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del paese, con particolare riferimento all’ingresso di intense correnti di bora sull’alto versante adriatico, di ...

Protezione Civile : Maltempo sull'Italia domani - fenomeni anche di forte intensita'. Previsioni e allerte. : Nella giornata di domani avremo ancora l'azione di questo vortice ciclonico giunto oggi sulla penisola, che apporterà maltempo e anche venti forti su molte regioni. Particolarmente colpite le zone...

Allerta Meteo - in arrivo 2-3 giorni di forte Maltempo per l’Italia : pericolo piogge torrenziali e alluvioni dalla Toscana alla Campania [MAPPE] : 1/7 ...

Meteo - ondata di Maltempo sul Centro Italia : allerta arancione : Un vortice ciclonico di origine atlantica sta raggiungendo la Sardegna e il mar Tirreno, facendo peggiorare in maniera drastica il tempo su tutta l'Italia. Il team di ilMeteo.it avvisa che...

Allarme Maltempo : in Sardegna allerta arancione - forti piogge in arrivo in tutta Italia : In Sardegna è Allarme per il maltempo. Scuole chiuse a Sassari, Alghero e Bosa, nell'Oristanese, a causa degli intensi temporali che, iniziati nella notte, proseguiranno nelle prossime ore. Pioggia intensa anche nel Cagliaritano. La Protezione civile regionale che ha anche emesso un avviso di codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico.La pertubazione non colpirà solo l'isola: il vortice ciclonico di ...

Maltempo : Italia ha 8 settimane per chiedere il Fondo di solidarietà Ue : "Per i terribili eventi climatici che quest'anno hanno fatto vittime e danni in tutto il Paese, Roma ha ancora 8 settimane per chiedere a Bruxelles di attivare il Fondo di solidarietà. Il Fondo è ...

Allerta Meteo - forte Maltempo sull’Italia : duro avviso della protezione civile per Lunedì 19 Novembre [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria, in arrivo sul Mediterraneo occidentale, nelle prime ore di domani, Lunedì 19 Novembre, raggiungerà la Sardegna, determinando tempo perturbato sull’isola con rovesci e temporali, in estensione, nel corso del pomeriggio, alle regioni centrali, specie sui versanti occidentali. Nel contempo i venti tenderanno a rinforzare dai quadranti meridionali al centro-sud, in rotazione da nord-est sulle regioni ...

Allerta Meteo - allarme Maltempo : il “Ciclone di Neve” si avvicina da Gibilterra mentre aria gelida piomba sull’Italia da Nord/Est [LIVE] : 1/29 ...

Meteo : Italia divisa in due - persiste il Maltempo al sud - Previsioni 18 novembre 2018 : Circolazione instabile al sud, ancora nubi e piogge. Freddo e secco al nord! Meteo / L'Italia quest'oggi si ritrova divisa in due dopo l'ingresso di una massa d'aria relativamente fredda proveniente...