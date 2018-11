Maltempo | fulmine su un volo Cagliari-Roma | paura | ma nessun danno

Maltempo Puglia : fulmine colpisce torre con orologio a Palagiano (Ta) : Il Maltempo torna a colpire la Puglia. Un sistema temporalesco (v-shaped) si è esteso stamattina dallo Ionio fino al barese, coinvolgendo con forti rovesci e frequenti fulminazioni il...

Maltempo - continua l'allerta. Fulmine uccide una turista in Sardegna : continua l'allerta Maltempo in tutta Italia e continuano anche a salire il numero di vittime. In queste ore, la situazione si sta facendo davvero critica per Sicilia e Sardegna. Su entrambe le isole sono previsti forti temporali accompagnati "da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". E proprio in questo clima di allerta, oggi è morta una donna.Avrebbe compiuto 62 anni fra pochi giorni la turista ...

Maltempo Sardegna - fulmine uccide una turista sull’isola di San Pietro : La tragedia nel pomeriggio in località Nasca a Carloforte, nel Sud ovest della Sardegna. La vittima, una turista tedesca di sessantuno anni, stava passeggiando con i familiari quando è stata colpita in pieno da un fulmine che l’ha scaraventata a terra per diverse decine di metri. Sotto choc il marito e il figlio.Continua a leggere

Maltempo - pomeriggio di terrore sul volo Milano-Napoli colpito dal fulmine : È accaduto ieri pomeriggio: il volo EZ 2893 EasyJet diretto a Napoli, poco dopo il decollo dall'aereoporto di Milano Malpensa, è stato colpito da un fulmine. Attimi di panico quelli vissuti dai 180 ...

Maltempo - fulmine colpisce aereo in volo e lo costringe ad atterraggio di emergenza : Il velivolo, su cui viaggiavano cinque persone tra cui il pilota e il copilota, è stato sorpreso dalla tempesta e improvvisamente colpito da un fulmine che ha mandato temporaneamente in tilt alcuni sistemi interni. Il comandante quindi è stato costretto ad atterrare a Pescara ma fortunatamente non vi è stato bisogno di soccorsi.Continua a leggere

Maltempo Abruzzo : fulmine colpisce aereo - atterraggio d’emergenza : atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Pescara per un piccolo aereo privato colpito da un fulmine mentre era in volo sopra il capoluogo adriatico. Il velivolo era partito da Bologna e diretto a Bari: ha lanciato l’allarme alla torre di controllo ed ha avuto il via libera per l’atterraggio, facendo scattare il protocollo di sicurezza. Illese le persone a bordo. A bordo dell’aereo viaggiavano 5 persone (pilota, ...

Maltempo Campania : temporale su Ravello - fulmine squarcia pino secolare : Forte temporale la scorsa notte su Ravello, nella Costiera Amalfitana: un fulmine ha colpito uno dei pini secolari all’interno dei giardini del belvedere Principessa di Piemonte, squarciandolo. In corso verifiche da parte dei Vigili del Fuoco e dell’Ufficio tecnico del Comune di Ravello. Sul posto il sindaco Salvatore Di Martino che ha preso atto dell’entità dei danni. L'articolo Maltempo Campania: temporale su Ravello, fulmine ...