Maltempo Emilia-Romagna | prime nevicate nella notte sugli appennini

Maltempo Emilia-Romagna : un milione per interventi di messa in sicurezza : Quasi un milione di euro per fronteggiare le emergenze e tornare alla normalità nei Comuni colpiti dal Maltempo in Emilia-Romagna nel corso di quest’anno. A partire dalle nevicate e dal gelicidio di febbraio e marzo 2018 in Valmarecchia, nel riminese, fino ai più recenti episodi nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma. Oltre alla messa in sicurezza delle strade e alla ripulitura e rimozione dai detriti, gli interventi ...

Maltempo : allerta meteo per la piena del Po sulla costa dell’Emilia Romagna : Continua l’allerta arancione in Emilia-Romagna a causa della piena del fiume Po che continua ad intimorire. Le aree interessate dall’avviso di criticità idraulica sono la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese. A segnalarlo è stato l’ultimo bollettino dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e di Arpae. La piena interesserà la zona del ferrarese nella giornata ...

Allerta Maltempo arancione in Veneto - Emilia-Romagna e Sicilia : Roma, 9 nov., askanews, - Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in ...

Maltempo - Emilia Romagna : dichiarato lo stato di emergenza nazionale : Ieri sera il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per l’Emilia-Romagna a causa del Maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi. ‘E’ in arrivo un primo stanziamento di risorse concordato con il Governo – ha detto l’assessore regionale alla protezione civile Paola Gazzolo -re nei prossimi giorni il presidente Bonaccini incontrera’ gli operatori economici della costa ferrarese sulle ...

Maltempo : la piena del Po in transito lungo il tratto emiliano-lombardo - “criticità moderata” : “La piena del Po sta transitando lungo il tratto emiliano-lombardo con valori che si attestano sopra la soglia 2 di criticità (criticità moderata)“: lo rende noto AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, nell’aggiornamento odierno. “A Cremona il colmo è stato registrato la scorsa notte con m 2,68 sullo zero idrometrico (livello 1 di criticità – ordinaria). In queste ore il colmo è in transito a ...

Maltempo - allerta arancione sulla costa dell'Emilia-Romagna : BOLOGNA L'ondata di Maltempo prosegue in Emilia-Romagna con un' allerta arancione che permane sulla pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica legata alla propagazione ...

Maltempo Emilia Romagna : Bonaccini chiede lo stato di emergenza : “Domani firmerò la richiesta di stato di emergenza nazionale. Gia’ ora, solo per la parte pubblica e senza considerare la costa, stimiamo danni per diversi milioni di euro. Una cifra importante che purtroppo sara’ destinata ad aumentare al termine della ricognizione subito avviata dall’Agenzia regionale di Protezione civile e ancora in corso”. Lo annuncia il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ...

Maltempo Veneto : dall’Emilia Romagna altri aiuti : Su richiesta della Regione Veneto e della Protezione civile, un nuovo gruppo di 32 volontari parte dall’Emilia-Romagna per portare aiuto nelle zone piu’ colpite dal Maltempo nel nord est. Alle 5 di questa mattina sono partiti anche dei potabilizzatori regionali verso il Comune di Rocca Pietore nell’alto Agordino, richiesti sempre dalla Regione Veneto. Squadre di tecnici cercheranno di montare le macchine, in un quadro ...