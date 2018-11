Maltempo | danni e disagi nel Vallo di Diano

Maltempo - Centro/Sud in ginocchio : 3 tornado in 8 ore tra Calabria - Salento e Salerno - tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta - allarme per le dighe dell’Appennino [FOTO e VIDEO] : 1/29 Salerno ...

Maltempo al Centro-Sud A Caserta danni alla Reggia - tromba d’aria a Salerno Video : In mattinata investito dalla tromba d’aria il treno locale Catanzaro Lido-Crotone. Diversi finestrini in frantumi, feriti alcuni passeggeri. Nel primo pomeriggio tromba d’aria anche a Salerno

Maltempo Verona - Veneto : avviato l’iter per i rimborsi dei danni : Le piogge alluvionali dello scorso 1^ settembre in provincia di Verona hanno causato danni all’agricoltura, da Soave a Negrar e Monteforte d’Alpone, superiori al 30% della produzione lorda vendibile. A conclusione dei sopralluoghi e delle verifiche dei tecnici dello sportello interprovinciale di Avepa, la Giunta regionale del Veneto – su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan – ha individuato le ...

Maltempo - danni capitello Reggia Caserta : 16.00 Una porzione di capitello si è staccata dalla facciata sud della Reggia di Caserta, dopo un violento nubifragio. Pioggia, grandine e fulmini hanno provocato il distacco di una porzione di foglia. Il restauro della Reggia era stato ultimato a inizio 2016. La zona è stata transennata e i tecnici hanno effettuato verifiche per individuare altri eventuali danni. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul Salento,provocando danni a ...

Maltempo : il conto dei danni nelle campagne sale a oltre 1 - 5 miliardi nel 2018 : L’ultima ondata di Maltempo fa salire a oltre 1,5 miliardi di euro il conto dei danni provocati alle campagne dagli eventi estremi del 2018 con nubifragi, trombe d’aria, fulmini, bombe d’acqua e grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che si segnalano coltivazioni distrutte, alberi sradicati, serre distrutte e aziende allagate. Siamo di fronte ad una evidente tendenza ...

Maltempo Puglia : il Salento colpito da tromba d’aria - si contano i danni : Vigili del fuoco e tecnici delle Ferrovie del Sud Est sono al lavoro da stamattina per rimuovere il grosso albero caduto, a causa del Maltempo, sulle rotaie della linea Casarano – Novoli, tra Parabita e Tuglie provocando il deragliamento del treno 322 che ha investito in pieno il grosso tronco. Le uniche persone a bordo, macchinista e capotreno, non hanno riportato conseguenze. Una tromba d’aria ha colpito l’area tra i comuni ...

Maltempo Veneto : avviato l’iter per i rimborsi dei danni in agricoltura : Le piogge alluvionali dello scorso 1° settembre in provincia di Verona hanno causato danni all’agricoltura, da Soave a Negrar e Monteforte d’Alpone, superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. A conclusione dei sopralluoghi e delle verifiche dei tecnici dello sportello interprovinciale di Avepa, la Giunta regionale del Veneto – su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan – ha individuato le zone territoriali dei ...

Maltempo al Sud - lo scirocco flagella lo Jonio : enorme tornado nel Salento - gravi danni [LIVE] : Dopo aver colpito la Calabria jonica, vicino Crotone, a Cutro, un altro tornado s’è abbattuto stamattina nel cuore del Salento meridionale, tra Casarano e Taurisano: lo scirocco alimenta fenomeni temporaleschi particolarmente intensi, con temperature eccezionalmente elevate per il periodo (tra +20 e +21°C su tutta la penisola salentina), e raffiche di vento molto forti (89km/h a Gallipoli, 78km/h a Lequile, 68km/h a Tuglie, 63km/h a Veglie ...

Maltempo : Veneto - iniziata ricognizione danni comuni coinvolti : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - La Regione Veneto, ha dato avvio lo scorso fine settimana ad una prima ricognizione dei danni provocati dal Maltempo e l’alluvione che hanno interessato il territorio regionale tra la fine del mese di ottobre e i primi giorni di novembre. Si tratta, come precisato, di

Maltempo sulla città turistica di Nha Trang : morti e danni : Il Maltempo miete vittime in Vietnam. Le forti piogge sono state la causa di uno smottamento. Sono rimaste uccise almeno

Maltempo Palermo : danni e disagi - allagamenti e strade chiuse in città e provincia : Un’ondata di Maltempo ha investito ieri sera l’area di Palermo e provincia: si sono registrati allagamenti in via Ponte Parco, in via Strada Vicinale Badame, nella zona di Aquino, nella Circonvallazione di Monreale. Piccole frane si sono rilevate vicino ad una palazzina in via Pietro Novelli, dove l’area è stata transennata. Ad Altavilla Milicia un automobilista è rimasto bloccato ed è stato soccorso dai vigili del ...

Maltempo - primi fondi per far fronte ai danni : 3.5 milioni alla Sardegna - 1.5 milioni alla Toscana : “alla Sardegna arriveranno 3,5 milioni come prima tranche di risorse per i danni causati dai fenomeni meteo avversi”. Lo annuncia Donatella Spano, assessora delegata alla Protezione civile della Regione Sardegna, dopo la firma del capo del Dipartimento nazionale dell’ordinanza per gli interventi urgenti in 11 Regioni a seguito dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri. “Dopo la delibera per la ...