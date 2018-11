Maltempo Calabria | 3 smottamenti tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro | linea Fs

Maltempo - tromba d’aria investe treno in Calabria : alcuni feriti lievi : Maltempo, tromba d’aria investe treno in Calabria: alcuni feriti lievi È successo stamattina all’altezza della stazione di Roccabernarda. Il convoglio locale Catanzaro Lido-Crotone è stato sballottato dal vento, ma è rimasto sui binari. Diversi i finestrini rotti. Alcune persone ferite: 2 portate in ospedale, non sarebbero ...

Maltempo al Centro-sud : tromba d'aria su treno in Calabria - feriti lievi : È soprattutto il centro sud a essere colpito dal Maltempo in questa mattina di martedì 20 novembre. Ieri la Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per sette regioni : il Lazio, parte dell'...

Maltempo Calabria - Crotone in ginocchio : tornado devasta Cutro - case e auto distrutte [FOTO e VIDEO] : 1/21 ...

Maltempo in Calabria : possibile tromba d'aria tra Catanzaro Lido e Crotone. Treno colpito - ci sono feriti : Un violento temporale si è sviluppato tra la notte e le prime ore del mattino sulla Calabria centro-orientale, in particolare tra il catanzarese e il crotonese. La cella temporalesca, piuttosto...

Maltempo - incidente in Calabria : forti raffiche di vento colpiscono treno - feriti : forti raffiche di vento hanno causato feriti stamani sul treno locale Catanzaro Lido–Crotone all’altezza della stazione di Roccabernarda: il vento ha sballottato il convoglio che però è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi: tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del ...

Allerta Meteo - allarme per il Maltempo del weekend : temporali e piogge alluvionali in Sardegna - Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : Allerta Meteo – Il forte maltempo che a partire da Venerdì 16 Novembre colpirà l’Italia meridionale rischia di degenerare in fenomeni molto violenti nel weekend in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nello specifico, le aree esposte a est (Sardegna tirrenica e tutto il settore jonico del Sud Italia) saranno esposte a piogge torrenziali e violenti temporali che inizieranno proprio Venerdì e poi si intensificheranno tra ...

Maltempo Calabria : ingenti danni causati dall’esondazione dell’acquedotto Tuccio [FOTO] : 1/5 ...

Maltempo Calabria : situazione in miglioramento - notte di lavoro per i vigili del fuoco : In Calabria, dopo i violenti nubifragi di domenica e di ieri mattina nella parte ionica, la situazione meteo è in miglioramento. Nella notte i vigili del fuoco hanno operato nella zona di Simeri Mare, dove l’esondazione di un torrente ha causato l’allagamento di centinaia di villette: i pompieri hanno prosciugato, con idrovore, le strade invase dall’acqua e i piani bassi di diverse abitazioni. Numerosi ieri i soccorsi nei ...

Maltempo Calabria - esondazione del fiume Tuccio a Melito Porto Salvo : “E’ necessario l’intervento dell’Esercito-Genio Militare” : 1/8 ...

Maltempo Calabria : centinaia le villette allagate nel Catanzarese : Sono centinaia le villette allagate in seguito al violento nubifragio abbattutosi stamane sul versante ionico Catanzarese, nella zona di Simeri Mare. A rendere noto il dato e’ il comando provinciale dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono stati impegnati da questa mattina nelle operazioni di soccorso ad automobilisti bloccati sulla statale 106, riaperta nella tarda mattinata, e su strade secondarie. Diverse le persone che hanno trovato ...

Maltempo Calabria : duramente colpita la provincia di Reggio Calabria : Ingenti sono i danni arrecati dal Maltempo che nei giorni 1-2- e 3 novembre u.s. con piogge torrenziali insistenti hanno sferzato e colpito duramente la provincia di Reggio Calabria e in particolare diversi comuni della fascia tirrenica pre e aspro – montana. Una situazione che immediatamente è stata attenzionata dalla Coldiretti di Reggio Calabria che ha avviato i primi sopralluoghi per alleviare alcune immediate esigenze delle aziende ...