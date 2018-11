Maltempo | cade pezzo di capitello dalla Reggia di Caserta Tromba d' aria in Calabria e in

Maltempo : Veneto - prorogate a febbraio scadenze finanziamento Pmi (2) : (AdnKronos) - “Come evidenziato nella deliberazione – spiega Caner –, la calamità naturale che ha colpito il Veneto e più duramente i territori delle province di Belluno e Vicenza, provocando frane e crolli di infrastrutture e manufatti, lasciando numerose zone senza collegamenti elettrici, idrici e

Maltempo : Veneto - prorogate a febbraio scadenze finanziamento Pmi : Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - Federico Caner, l’assessore al turismo e ai Fondi UE della Regione Veneto, ha tenuto fede all’impegno assunto con gli imprenditori turistici della montagna veneta: dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi nelle aree maggiormente colpite dalla devastante ondata

Maltempo : Veneto - proroga scadenza domande finanziamento Pmi del turismo (2) : (AdnKronos) - L’imminente proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto è relativa alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 990/2018 e n. 1278/2018, attuative dell’Azione 3.3.4. del POR FESR 2014-2020 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, att

Maltempo : Veneto - proroga scadenza domande finanziamento Pmi del turismo : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - L’assessore al turismo e ai Fondi UE della Regione del Veneto, Federico Caner, nella prossima seduta di Giunta proporrà l’approvazione di una proroga di 60 giorni dei termini di scadenza per la presentazione delle domande relative ai bandi per i contributi finalizzati a

Maltempo - tenta di riparare il tetto e cade : 76enne ferito a Molini : Continuano i disagi a causa del Maltempo. A Selva dei Molini in Val di Tures un 76enne che in mattinata stava cercando di riparare il tetto dai danni del Maltempo dei giorni scorsi e’ caduto da una scala riportando gravi ferite. Stando alle prime informazioni sarebbe caduto da un’altezza di tre metri. E’ stato trasportato all’ospedale di Brunico dall’elisoccorso Pelikan 2. Sono intervenuti anche i carabinieri. Nei ...

Maltempo Roma : cade parte del controsoffitto di un asilo nido : Crollo di alcune parti di controsoffitto in un asilo nido di Roma. L’allarme è scattato stamattina all’apertura quando gli operatori hanno trovato calcinacci sui lettini dove solitamente riposano i bambini nel pomeriggio e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. E’ accaduto nell’asilo nido comunale Brontolo in zona Trionfale. Non si registrano feriti. A causare il cedimento potrebbero essere state le ...

Maltempo - cade un pino sulla villa de 'I bastardi di Pizzofalcone' : Il Maltempo delle ultime ore non ha risparmiato neanch e la serie tv 'I bastardi di Pizzofalcone': un pino si è abbattuto su villa Livia, la location in stile liberty della celebre serie. La struttura,...

Maltempo - cade albero su un’auto in Valle d’Aosta : le vittime sono due pensionati di Villarbasse : Ancora due morti oggi a causa del Maltempo. sono due pensionati di Villarbasse (Torino), Giuseppe Rosso di 74 anni, e Miriam Curtaz di 73, le vittime del crollo di una pianta avvenuto sulla strada regionale per Lillianes, in Valle d’Aosta, nella Valle di Gressoney. I due erano a bordo di un’auto che è stata travolta da un castagno, abbattuto all’improvviso dal Maltempo che ha colpito l’intera Valle. I due pensionati sono ...

Maltempo Milano : albero di 15 metri cade vicino alla Stazione Centrale : A causa del Maltempo, un albero di 15 metri è crollato vicino alla Stazione Centrale di Milano, in via Fabio Filzi angolo piazza IV novembre: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La pianta sarebbe caduta sui cavi elettrici della linea tranviaria che hanno attutito lo schianto. Registrati lievi danni alle auto posteggiate. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e il personale dell’Atm. L'articolo Maltempo Milano: albero di 15 metri ...

Maltempo - tragedia in Valle d’Aosta : albero cade su auto : 2 morti : tragedia questa mattina in Valle d’Aosta: 2 persone sono morte a Lillianes (Aosta) nella Valle di Gressoney, a causa del crollo di un albero sull’auto in cui viaggiavano. A causa del Maltempo, in bassa Valle d’Aosta, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute. L'articolo Maltempo, tragedia in Valle d’Aosta: albero cade su auto: 2 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Trentino Alto Adige : anziano cade da tetto che stava riparando - morto : Un anziano è morto in Trentino Alto Adige, in Val Badia: l’uomo è caduto dal tetto di una malga che stava riparando dai danni del vento. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’81enne. L'articolo Maltempo Trentino Alto Adige: anziano cade da tetto che stava riparando, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Benedetta Parodi in mezzo al diluvio : albero cade sul suo posto auto : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l’Italia, si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio sale a 11 vittime: è stato trovato morto, infatti, il 61enne disperso a Falcade (Belluno) . Nella giornata di mercoledì è prevista la riapertura delle scuole a Roma e Genova anche se nella stessa giornata un’altra perturbazione raggiungerà il Paese. In Liguria è stato chiuso per mareggiata ...