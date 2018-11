Maltempo al Centro-Sud A Caserta danni alla Reggia | tromba d’aria a Salerno Video

Maltempo al Centro-sud : tromba d'aria su treno in Calabria - feriti lievi : È soprattutto il centro sud a essere colpito dal Maltempo in questa mattina di martedì 20 novembre. Ieri la Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per sette regioni : il Lazio, parte dell'...

Maltempo con freddo - pioggia e neve sul centro-nord : Roma - Sarà un inizio settimana caratterizzato dal Maltempo al Nord, a causa dal transito di un nucleo di aria fredda e instabile proveniente dall'Europa nordorientale e diretto verso i settori occidentali del Vecchio Continente. Oltre a portare un ulteriore calo termico fino a valori tipici di inizio inverno, questo fronte perturbato favorirà la caduta della neve sino a quote collinari sui settori alpini e prealpini, mediamente ...

Maltempo - allerta arancione in 7 regioni : Centro-Sud e Isole bersagliati da pioggia e vento : Forti temporali si abbatteranno su diverse regioni del Centro-Sud. allerta arancione su tutto il territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e sui bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia. Clima resta invernale al Nord. Non mancherà la neve.Continua a leggere

Allerta Meteo - notte di forte Maltempo in tutt’Italia : nubifragi e forte vento di scirocco al Centro/Sud - freddo e neve al Nord : 1/7 ...

Maltempo Napoli : vento forte - vetri in frantumi in una via del centro : Forti raffiche di vento si stanno registrando a Napoli. I vetri di alcune finestre sono andati in frantumi nella centrale Via Cervantes a due passi dal Municipio e dalla Questura. In Campania è in vigore l”allerta arancione’ a partire dalle 17 di oggi e per le successive 24 ore. Il sindaco di Napoli ha disposto per domani la chiusura delle scuole e analogo provvedimento è stato adottato da altri comuni. Domani resteranno chiusi anche ...

Allerta Meteo - Italia flagellata dal Ciclone Mediterraneo : neve e freddo al Nord - forte Maltempo con lo scirocco al Centro/Sud : Allerta Meteo – E’ arrivato sull’Italia il Ciclone Mediterraneo che sta letteralmente dividendo in due il nostro Paese: a Torino cade nevischio con +3°C e Genova in riva al mare è ad appena +5°C, mentre a Napoli abbiamo +18°C sotto la pioggia e a Palermo soffia un forte vento di scirocco con raffiche di 75km/h e la temperatura è di +21°C. Sbalzi che diventeranno ancor più marcati nella mattinata di domani, Martedì 20 Novembre, ...

Meteo - ondata di Maltempo sul Centro Italia : allerta arancione : Un vortice ciclonico di origine atlantica sta raggiungendo la Sardegna e il mar Tirreno, facendo peggiorare in maniera drastica il tempo su tutta l'Italia. Il team di ilMeteo.it avvisa che...

Arriva il freddo nel weekend con Maltempo al centro-sud e neve in appennino : Bentrovati amici l’Estate di San Martino ha ormai le ore contate, infatti aria fredda dai Balcani ci raggiungerà nel fine settimana. Temperature in netto calo al Nord e sulle Adriatiche. Come vediamo in grafica infatti arriveremo fino a una temperatura di -4°C a 1500m nell’appennino settentrionale. Al centro-nord in pianura si farà fatica a superare i 10°C di massima con un abbassamento termico di quasi 10°C rispetto a questi ...

Maltempo : continuano le piogge al Centro-Nord - migliora al Sud : Dopo il forte Maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolar modo la Sicilia, ora il tempo sulle regioni meridionali tornerà a migliorare decisamente; non sarà così invece al Centro-Nord. Il ...

Maltempo : 12 morti in Sicilia - oggi allerta arancione sul Centro-Nord - : Nove delle vittime sull'isola hanno perso la vita in una villetta abusiva a Casteldaccia. A Corleone si cerca un medico disperso. oggi allerta arancione su Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio

Maltempo in Sicilia : l'82° Centro C.S.A.R. impegnato nelle ricerche dei dispersi : Un equipaggio dell'82° C.S.A.R. è stato impegnato in 2 sortite per la ricerca di dispersi a Vicari e Corleone , PA, Nella notte di oggi, domenica 04 Novembre 2018, un elicottero HH139-A è decollato ...

Maltempo Roma - resta attivo il “Centro operativo comunale” del Campidoglio : “A seguito del Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che conferma il livello di criticità arancione, restano attivi il Centro operativo Comunale (Coc) di Roma Capitale e le Unità di Crisi Locale (Ucl) municipali. Proseguono le attività per fronteggiare gli effetti del Maltempo. Dal pomeriggio di giovedì 1 novembre sono state oltre 240 le richieste di intervento pervenute ...

Meteo Protezione Civile per domani : intenso Maltempo al centro-Sud - specie zone tirreniche : Proseguirà anche nella giornata di domani la fase di maltempo su buona parte d'Italia, con un'intensificazione dei fenomeni sulle regioni centrali, dove potranno risultare anche molto abbondanti e...

Maltempo : un morto in Val Badia. Allerta in Veneto e Liguria - piogge e temporali al Centro e al Nord : Ancora morti a causa del Maltempo, che negli ultimi giorni ha provocato 11 vittime. Un uomo di 81 anni, Agostino Paratscha, è morto ad Antermoia, in val Badia, cadendo dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento dei giorni scorsi. La disgrazia è avvenuta nella stessa zona dove nella notte fra domenica e lunedì è morto il vigile del fuoco volontario Giovanni Costa, travolto da un albero. Intanto ...