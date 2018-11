ilfattoquotidiano

: Mafia, Libera lancia Confiscati Bene 2.0: il portale della roba sottratta ai boss - Cascavel47 : Mafia, Libera lancia Confiscati Bene 2.0: il portale della roba sottratta ai boss - TutteLeNotizie : Mafia, Libera lancia Confiscati Bene 2.0: il portale della roba sottratta ai boss - pippopotam0 : @gioalbarosa @MercurioPsi @ATtACcatiAlBus Ma l'unica cosa, e la migliore, che avrebbero dovuto fare sarebbe stata N… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Ci sono ville, appartamenti, ma anche palazzi di pregio e autorimesse: sono i 14.874 gli immobilialle mafie e che in base alla legge possono essere riutilizzati a fini sociali. Da oggi i dati di questi beni sono raccolti sul2.0‘, realizzato dall’associazionecon la collaborazione di OnData e fondazione Tim e presentato oggi a Roma. Grazie alla legge 109 del 1996, i beni, una volta sottratti alle organizzazioni criminali, vengono riutilizzati a fini sociali assegnandoli a soggetti (associazioni, cooperative, Comuni, Province e Regioni) in grado di restituirli alla collettività per valorizzarli e riqualificare il contesto culturale, sociale e urbano del territorio. La piattaforma – basata su tecnologie open source – ha lo scopo di raccogliere e fornire open data completi, fruibili, aggiornati, tanto sul...