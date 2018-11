Maddie | spunta una nuova pista | «È viva | imprigionata e non abbia idea di chi sia»

attualitavip.myblog

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Madeleine McCann sarebbee intrappolata. Sulla sorte della piccola inglese scomparsa 11 anni fa in Portogallo mentre era in vacanza con i genitori, sono state avanzate diverse ipotesi, anche fantasiose e l’ultima riaccende le speranze dei genitori. Un ispettore in pensione, David Edgar, sostiene che la bambina non sia morta e che sia rintanata da qualche parte, forsein una cella, ancora in Portogallo. «Non hadi chi sia», è la spiegazione dell’investigatore riportata dal Daily Mirror.David Edgar è convinto chesia stata rapita da una banda di bambini: «È molto probabile che sia tenuta in cattività, possibilmente in una cantina sotterranea o in una prigione sotterranea e potrebbe emergere in qualsiasi momento». «Ci stiamo avvicinando al dodicesimo anno, è un momento significativo, ma penso che potrebbe essere ancorae che qualcuno stia ...