Ma non si poteva fare di più?

Napoli - Sarri gonfia il petto : “più di così non si poteva fare - passati da 64 a 91 punti” : L’allenatore Maurizio Sarri ha conquistato tutti anche in Inghilterra, fino al momento percorso incredibile sulla panchina del Chelsea. Interessante intervista all’allenatore a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Io, al momento, mi trovo molto bene. L’atmosfera è fantastica, il calcio è spettacolare e un allenatore riesce a divertirsi. Klopp? Ad un certo punto mi voltai verso di lui e vidi che sorrideva. Mi ...

Chelsea - Sarri : 'Napoli? Più di così non si poteva. L'addio è stato un po' così. La Juve si può battere' : Mi disse 'mi sto divertendo un mondo, tu?'. 'Anche io', gli risposi. Ecco, quando vivi queste situazioni, ti accorgi che sei arrivato al top", racconta l'allenatore del Chelsea in un'intervista ...

Sarri : 'Napoli - più di così non si poteva fare. A De Laurentiis posso solo dire...' : Ancelotti e la Gazzetta dello Sport hanno lanciato una campagna: fermiamo il calcio quando gli insulti diventano pesanti e ripetitivi. Concorda? 'Penso di essere stato il primo allenatore a ...

A casa Ferragnez è già arrivato l’albero di Natale e Fedez si arrabbia : “non potevamo aspettare dicembre ca**o?” : È il 16 novembre e casa Ferragnez è già arrivato l’albero di Natale: un grande abete (finto) spruzzato di bianco per ricreare l’effetto neve è comparso infatti nel salone dell’attico di Chiara Ferragni e Fedez. Ma il rapper non ha apprezzato l’anticipo con cui sono comparsi gli addobbi in casa: “Non è un po’ presto per l’albero di Natale?“, ha scritto infatti in una storia su Instagram rivolgendosi ...

“Il sindaco di Mazara non ha informato i cittadini - il disastro si poteva evitare” : la Lega si scaglia contro il primo cittadino [FOTO] : 1/10 ...

Rai - consigliera Borioni fa ricorso al Tar : “Foa non poteva essere indicato dal Cda dopo la prima bocciatura in Vigilanza” : La consigliera Rai Rita Borioni, eletta in quota Pd, ha fatto ricorso al Tar contro la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Alla base del suo ricorso, apprende l’Adkoronos, ci sarebbe il fatto che il giornalista, dopo la bocciatura della Vigilanza, non poteva nuovamente essere indicato dal Consiglio di amministrazione per l’incarico di presidente. Foa è stato eletto lo scorso 26 settembre con 27 voti favorevoli in commissione, il ...

Flirt Corona-Argento - Giletti senza filtri : "Asia non poteva che esserne attratta" : Il conduttore televisivo, che nei mesi scorsi ha intervistato sia l'attrice che l'ex re dei paparazzi, commento il Flirt...

Massimo Giletti : "Fabrizio Corona? Asia Argento non poteva che esserne attratta" : Massimo Giletti commenta sule pagine del settimanale Chi in edicola da mercoledì 7 novembre, la notizia e le immagini pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sulla nuova coppia a sorpresa dell'inverno, quella formata da Asia Argento e Fabrizio Corona: Fabrizio Corona ha il fascino de “I fiori del male” e una come Asia Argento, che conosce bene le poesie di Baudelaire, non poteva che esserne attratta. Lei e Fabrizio sono ...

non potevamo non commentare il periodo rosa di Julia Roberts. Capelli compresi : Una nuova fase artistica di una carriera da incorniciare, che fa rima con i suoi 50 anni , il bye bye , definitivo?, alle rom-com, e l'atteso debutto nel mondo inflazionato e sempre più competitivo ...

Messori - campione di fede che non si poteva sposare : Il 4 ottobre, per la cronaca, viene pubblicato Ipotesi su Gesù. Invece, le cose prendono una piega storta. Il tribunale ecclesiastico di Torino ritiene che il vecchio matrimonio di lui sia valido a ...

Tap - Di Maio : opera non strategica che per me si poteva evitare : Dopo le dure contestazioni nel Salento contro il Movimento 5 stelle per il via libera alla Tap, il vicepremier 5 stelle, Luigi Di Maio, torna a puntare il dito contro i governi precedenti ai quali attribuisce la responsabilità del gasdotto e l'impossibilità di fermare i lavori. "Quelli di prima hanno fatto in modo da blindare un'opera che per me non è strategica. Il Tap resta un'opera che per me si ...

Desiree - Mughini : 'Era una drogata - non poteva fare una fine diversa' : «Si drogava. Ed era nata e cresciuta in un reame di droga, dove non puoi trovare carmelitani scalzi. Era predestinata perché con una vita così e una famiglia così difficilmente avrebbe potuto fare una fine diversa». Sono state queste le parole di Giampiero Mughini, ospite a Domenica In, il programma in onda su RaiUno nel primo pomeriggio della domenica. L'opinionista si riferiva alla vicenda di Desiree Mariottini, [VIDEO] la ragazza violentata e ...

Desiree - Mughini : 'Era una drogata - non poteva fare una fine diversa' : «Si drogava. Ed era nata e cresciuta in un reame di droga, dove non puoi trovare carmelitani scalzi. Era predestinata perché con una vita così e una famiglia così difficilmente avrebbe potuto fare una fine diversa». Sono state queste le parole di Giampiero Mughini, ospite a Domenica In, il programma in onda su RaiUno nel primo pomeriggio della domenica. L'opinionista si riferiva alla vicenda di Desiree Mariottini, la ragazza violentata e uccisa, ...

Gf Vip - Stefano Sala confessa perché non poteva parlare della fidanzata : La confessione sulla fidanzata di Stefano Sala: ecco perché non ne parlava mai al Gf Vip Stefano Sala del Gf Vip 2018 ha spiegato chiaramente perché non parlava mai della sua fidanzata Dasha. Lo ha confessato a Jane e Martina, due persone con le quali ha costruito un bel legame. Ecco cosa ha detto, a […] L'articolo Gf Vip, Stefano Sala confessa perché non poteva parlare della fidanzata proviene da Gossip e Tv.