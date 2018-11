Luigi De Magistris | «Il mio obiettivo è candidarmi alla guida del Paese»

Luigi de Magistris : "Costruiamo un fronte popolare democratico - senza confini e recinti. Ma non chiamatelo quarto polo" : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris è pronto a far partire un nuovo progetto e lancia un appello per "un fronte popolare democratico senza confini politici predeterminati, senza recinti tradizionali". Si tratterà di un soggetto politico nuovo, che guarda alle esperienze di sinistra ma allarga i suoi orizzonti. Ma guai a chiamarlo quarto polo, perché, spiega sindaco partenopeo: "Non si deve ricostruire il collage delle ...