romadailynews

: Lozzi: operazione Quadraro forte segnale a illegalità: Roma – “All’alba di stamattina 600… - romadailynews : Lozzi: operazione Quadraro forte segnale a illegalità: Roma – “All’alba di stamattina 600… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Roma – “All’alba di stamattina 600 agenti di Polizia Locale hanno effettuato un blitz a via delper lo sgombero e il successivo abbattimento di 8 ville abusive appartenenti al clan dei Casamonica. È questo unche Roma Capitale, il Municipio VII e lo Stato hanno voluto dare nei confronti dell’illegalita’ e di chiunque la pratichi”. “Uno sforzo imponente quello messo in atto dalla Polizia Locale, che ringraziamo, impegnata da oltre 10 mesi in questa delicata. Quelle villette costruite 30 anni fa in chiara violazione dei regolamenti edilizi e vincoli paesaggistici, archeologici e ferroviari, non potevano essere riutilizzate come bene confiscato e si sta quindi provvedendo al loro abbattimento”. Lo scrive su Facebook la presidente del VII Municipio di Roma, Monica. L'articolo...