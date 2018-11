Lo spread vola | toccati i 335 punti base Perché il Btp Italia non decolla? 3 ragioni

Legge di bilancio - spread vola oltre 330. Piazza Affari in rosso : soffrono le banche : Lo spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 330 punti base, toccando quota 335, il livello più alto dal 19 ottobre scorso. Mentre il rendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70% nella prima seduta dopo la riunione dell’Eurogruppo durante la quale il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha ribadito che la manovra italiana non cambierà a meno di 48 ore dalla sempre più probabile apertura della procedura di infrazione da parte ...

Lo spread vola a 322 punti : flop dell’asta sul «Btp Italia» - peggio solo nel 2012 : Il crollo di Renault pesa sulle piazza europee. Lo spread torna in quota e sfonda la soglia dei 320 punti dopo che le richieste per il titolo indicizzato all’inflazione si è fermata poco oltre i 400 milioni, mai così male dal 2012

Lo spread risale a 318. Borse volatili - a Piazza Affari corre Tim con Gubitosi ad : Le tensioni politiche nel Regno Unito legate all'uscita dall'Europa e il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla bozza di Legge di bilancio 2019, attesa in settimana la posizione della Commissione, restano i due temi centrali per i mercati finanziari europei. A Piazza Affari , dove l'indice Ftse Mib sconta lo stacco cedola di cinque big del listino, protagoniste le azioni Telecom dopo la nomina del nuovo a.d. Giù lusso e petroliferi... ...

spread vola a 315. Borsa giù - Milano maglia nera d'Europa : ... due mosse che dovrebbero far ripartire gli investimenti in infrastrutture e dare una spinta all'economia. Infine, clausole di salvaguardia, con tagli alla spesa nel caso in cui il deficit sforasse ...