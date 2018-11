Lo spread torna caldo | ora è a quota SpreadVal Perché il Btp Italia non decolla? 3

Lo spread torna a volare : è a quota SpreadVal Perché il Btp Italia non decolla? 3 ragioni Analisi : L’Italia isolata dai partner Ue : È il livello più alto dallo scorso 19 ottobre. Il rendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70%. A Milano crolla Banco Bpm

Il governo conferma i saldi della manovra Ma lo spread torna a far paura : ... nero su bianco, la disponibilità a inserire nella legge di bilancio dei meccanismi che facciano scattare in automatico tagli alla spesa nel caso in cui l'andamento del Pil o dell'economia ...

Boeri : 'Sulle pensioni i conti del governo non tornano e lo spread sta riducendo gli assegni' : Sulle pensioni, ed in particolare l'uscita con 62 anni di età e 38 di contributi, i conti del governo non tornano. Lo ha ribadito il presidente dell'Inps Tito Boeri, nel corso di un incontro dedicato ...

BTP affaticati - spread su Bund torna oltre 300 pb ma range stretto : ... nell'imminenza del nuovo 'chiarimento' sulla manovra 2019: scade infatti domani il termine entro cui il ministero dell'Economia deve rispondere ai rilievi della Commissione europea, che chiede un ...

Piazza Affari in calo - spread torna sopra 300. Carige sospesa da scambi : Europa positiva, ma Milano viaggia a un passo più lento. Focus sul petrolio, in netto aumento, con le decisioni dell'Arabia Saudita sull'offerta. Euro ai minimi da giugno 2017, sotto quota 1,13 dollari. Sul Ftse Mib bene i petroliferi, svetta Telecom su progetto rete unica, in coda Atlantia...

Lo spread torna a salire : in sei mesi ci è costato 1 - 5 miliardi di interessi : Secondo Bankitalia se i tassi resteranno così alti, nel 2019 il conto salirà ad oltre 5 miliardi e a 9 nel 2020. Bocciato...

Piazza Affari la peggiore in Europa Lo spread torna a superare i 300 punti : Il differenziale segna 301,7 punti, dopo aver aperto a 297. Il tasso del rendimento si posiziona al 3,447%. Male i titoli bancari, Tim e Leonardo. Il ministro Tria: «La manovra 2019 è stata pensata per uscire dalla trappola della bassa crescita»

spread Btp-Bund torna a 290 : ANSA, - ROMA, 8 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund torna intorno a quota 290. Il differenziale tra i due titoli si attesta a 290,1 punti base contro i 288 della chiusura di ieri. Il rendimento si attesta ...

Ecofin - Tria torna a Roma in anticipo La tregua apparente dello spread Il vero rischio viene da Pil e rating : Il ministro dell’Economia era atteso dai giornalisti per rispondere alle critiche dell’Ue sulla manovra economica

Tornano le tensioni sui titoli di Stato - lo spread sale e sfiora i 300 punti : Tornano le tensioni sui titoli di Stato italiani: lo spread tra Btp e Bund tedeschi dopo un'apertura stabile in area 290 punti, risale e sfiora i 300 punti. Il differenziale si attesta a quota 298,2 ...

Manovra - i conti non tornano : così lo spread si mangia la crescita immaginata dal governo : L'esecutivo prevede di segnare un +1,5% nel corso del 2019, grazie all'extra-deficit che stimolerà l'economia. Ma l'economista Blanchard, ex del Fmi, smonta i piani: anche ammettendo l'effetto benefico delle misure, il caro-rendimenti dei Btp rischia di portare il Paese in Fonte Repubblica.it ...

Bankitalia : rischi gravi per lo spread La disoccupazione torna sopra il 10% : Per chi detiene titoli di Stato superiori all’anno perdita media dell’8% dall’inizio dell’anno. Dal prossimo anno per lo Stato maggiori spese per 5 miliardi per finanziare il debito pubblico.