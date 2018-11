Lo spread sfonda quota 335 punti | Borse in rosso  

spread sfonda quota 330 - a Milano giù i titoli bancari : Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi ha sfonda to quota 330 punti ed è arrivato a sfiorare i 334 punti, ai massimi dalla primavera del 2013. Il rendimento del titolo italiano è al 3,7%, il livello più ...

Manovra - Bruxelles verso bocciatura | Tria la difende all'Eurogruppo | Ma lo spread non perdona : sfondata la soglia dei 320 punti : Male la prima emissione di Btp Italia con il governo M5s-Lega, raccolti solo 418 milioni, peggio solo nel 2012. Intanto da fonti Ue si apprende che mercoledì arriverà una nuova bocciatura alla Manovra

spread sfonda quota 310 : ... la cui bozza di accordo verrà presentata oggi da premier Theresa May, ieri il governo italiano, per mano del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha scritto alla Commissione ...

Lo spread risale e sfonda quota 310 : spread in aumento in avvio di giornata: il differenziale tra Btp Bund sale a 314 punti, col rendimento del decennale italiano al 3,53% sul mercato secondario.

Titoli Stato : spread sfonda quota 340 punti e poi ripiega : Lo spread tra i Btp decennali e gli omologhi Bund tedeschi è brevemente schizzato sopra quota 340 e poi ha ripiega to. Il differenziale è volato in mattinata a un top dall'aprile 2013 di 341 punti e ...

Piazza Affari apre in rosso. spread sfonda quota 330 : In una lettera inviata al ministro dell'Economia, Giovanni Tria , la Commissione europea ha mosso rilievi sulla Manovra . Una "inadempienza particolarmente grave", ha spiegato Bruxelles che invitando ...

Lo spread sfonda quota 320 : lo scontro con la Ue costa 200 punti : Il differenziale BTp-Bund a 10 anni oggi ha raggiunto i 325 punti , come non accadeva dal 2013. Lo scorso maggio, quando è stato siglato il contratto Lega-M5S, lo spread BTp-Bund viaggiava a 120 punti ...

Lo spread sfonda quota 315 Tria : «Abbassiamo i toni con la Ue». Fmi taglia le stime Pil : Il differenziale ancora in salita. Piazza Affari apre al +0,6% in linea con le altre continentali dopo le stime al ribasso del Fmi ma poi gira in negativo. Fanale sulle banche