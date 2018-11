Lo spread chiude in rialzo a 326 punti base Bce | incrociamo le dita per le banche

spread chiude in netto rialzo a 322 : ANSA, - ROMA, 19 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto rialzo a 322 punti base, dai 312 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,59%. 19 novembre 2018 Diventa ...

spread chiude in rialzo a 309 punti base : ANSA, - ROMA, 14 NOV - Chiusura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale sale a 309 punti base da 303 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 3,48%. 14

spread Btp chiude in rialzo sopra 300 : ANSA, - ROMA, 12 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 304 punti base dai 299 di venerdì, con un rendimento del Btp decennale al 3,43%. 12 novembre 2018

spread Btp chiude in rialzo a 299 punti : ROMA, 9 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund chiude la settimana in rialzo a 299 punti base da 294 della chiusura di ieri, dopo essere tornato sopra i 300 punti base nel corso della seduta. Il rendimento

spread Btp-Bund chiude in rialzo a 296 : ROMA, 6 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 296 punti base, con un rendimento al 3,39%.

La Borsa chiude in lieve rialzo - Ftse Mib +0 - 27%; spread poco mosso sopra i 300 punti : Chiusura di seduta in lieve rialzo per la Borsa, lasciata oggi a distanza dalle principali borse europee e mondiali, tutte in convinto progresso, guidate da Wall Street e sull'onda delle trimestrali. ...