Lo spread a 330 punti e il cattivo carattere di Matteo Renzi

: Lo #spread è oltre 330. Se rimane così, sono 6 miliardi di interessi in più l’anno prossimo: poco meno di quanto vi… - antoniomisiani : Lo #spread è oltre 330. Se rimane così, sono 6 miliardi di interessi in più l’anno prossimo: poco meno di quanto vi… - DantiNicola : Parlano di tutto, fanno finta di litigare sugli #inceneritori pur di distogliere l’attenzione dal disastro economic… - AndreaMarcucci : Non è il #governodelcambiamento, ma una sorta di grande mercante in fiera. Ogni giorno c'è un diktat diverso, ora è… -

(Di martedì 20 novembre 2018) L'Italia sta andando a sbattere: ve ne state accorgendo? Con loche oscilla tra i 320 ed i 330base, con l'asta dei Btp andata deserta, con il Pil che frena, con gli investitori in fuga, ora arriva anche la bocciatura della manovra da parte dell'Europa.Il Paese invece sembra addormentato, con i suoi più celebrati editorialisti in vacanza, con i Tg anestetizzati dalle recenti nomine. Chissà forse qualcuno ancora pensa che il problema principale sia ildi?Sì, vabbè, l'Italia sta andando a sbattere, ed allora il Pd? Vogliamo forse fare un paragone serio con il governo del Pd? Cona Palazzo Chigi, loera a 150, i posti di lavoro in aumento e la disoccupazione in discesa, l'esatto contrario di oggi, per l'appunto, il Pil stabilmente con il segno più davanti e non congelato come oggi.Ma allora i ...