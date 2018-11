Casamonica - avanti con lo sgombero delle ville. Uno dei residenti : "Andremo a casa di Salvini e della Raggi" : Continuano le operazioni per lo sgombero delle 8 ville abusive del Quadraro abitate da persone riconducibili al clan casamonica. la sindaca Virginia Raggi di mattina presto è arrivata sul luogo per visionare gli interni delle case, arredate con tende dorate e soffitti affrescati. I residenti hanno iniziato a portare via gli scatoloni per il trasloco. Le operazioni di abbattimento, riporta l'Ansa potrebbero iniziare già da oggi e ...

Lo sgombero dei Casamonica - quel gesto che nessuno aveva osato fare : Nello stesso anno in cui alla Capitale i giudici hanno riconosciuto la mafia di Carminati e compagni, arriva dalla sindaca Virginia Raggi la dimostrazione che un percorso concreto di legalità si può concretizzare Droga, usura e omertà: così i Casamonica sono diventati il clan più potente di Roma " Casamonica, statue dorate e soffitti affrescati: ecco l'interno delle ville sgomberate"

Roma si oppone alla criminalità : lo sgombero delle ville dei Casamonica al Quadraro : Blitz delle forze dell'ordine di Roma contro il clan del Casamonica. Nelle ultime ore sono state sgomberate oltre otto ville, che presto verranno demolite. La scorsa notte sono stati impegnati nel blitz al Quadraro, periferia est della Capitale, oltre 600 agenti della Polizia municipale. All'operazione ha preso parte anche la sindaca Virginia Raggi, secondo cui l'incursione rappresenta un importante segnale ai Casamonica e alla criminalità. Un ...

sgombero Casamonica - Di Maio : Profanato il tempio dei criminali : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

'Le ruspe contro i poveri' - il centro Baobab dopo lo sgombero dei migranti - : Roma, 13 nov., askanews, - 'Le questioni sociali, a Roma, si risolvono così: polizia e ruspa. Il Campidoglio a 5 stelle non è diverso né dai precedenti,né dalla Lega. Una vergogna infinita per questa ...

Roma sgombero del Baobab - la tendopoli dei migranti. Salvini : basta zone franche e non è finita qui : sgombero in atto del centro sociale Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. Secondo quanto si è appreso, all'interno della tendopoli stamattina c'erano circa 200...

Napoli - il ritorno dei migranti dopo lo sgombero : 'Dormiamo nelle case pericolanti' : Si svegliano ancora nei locali fatiscenti e pericolanti i migranti di via Santamaria a Pianura. La notte, alcuni di loro, l'hanno passata ancora lì, in quelle case sporche, umide e insicure. 'Siamo in ...

MILANO - OFFICINA OCCUPATA : sgombero DELLA POLIZIA/ Ultime notizie - le lamentele dei residenti via Carlo Torre : Le forze dell'ordine sono intervenute stamane per sgomberare lo stabile occupato da collettivi studenteschi in via Carlo Torre zona Romolo MILANO. Non ci sono stati incidenti(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Magliana - area giochi in balia dei vandali. Garipoli (FDI) : immediata richiesta di sgombero dei nomadi nell’area : “Assurda nuova situazione di degrado ed insicurezza nell’area giochi sita in Lungotevere della Magliana altezza Pian Due Torri”, così in una nota Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia e Vice Presidente Commissione Affari Generali in Municipio XI. “immediata la nostra richiesta – continua Garipoli – al Gruppo XI Marconi della Polizia Locale di sgombero dell’insediamento di nomadi e camper nella limitrofa ...

