L' Italia batte gli Usa 1-0

Curling - Europei 2018 : fantastica rimonta - l’Italia batte la Norvegia e sogna le semifinali! : La Nazionale italiana maschile di Curling non si ferma più! Gli azzurri battono 7-5 la Norvegia, centrano la terza vittoria consecutiva agli Europei 2018 di Tallinn (Estonia) ed ora sognano concretamente l’accesso alle semifinali. Il match si manteneva sul fino dell’equilibrio nei primi cinque end. Un punto a testa per ciascuna squadra e scandinavi in vantaggio 3-2 a metà gara. A questo punto mutava l’inerzia della contesa, con ...

Qualificazioni Eurobasket donne 2019 : l'Italia batte la Croazia 64-52 - Europeo più vicino : Croazia-Italia, la cronaca Le azzurre partono concentrate in difesa e piuttosto sciolte in attacco, dove Giorgia Sottana con 7 punti produce il primo strappo, ricucito prontamente dalle padrone di ...

EuroBasket Women 2019. L'Italia batte in trasferta la Croazia 52-64 - 17 Penna - . Azzurre almeno seconde. Mercoledì contro la Svezia per il ... : Cronaca - Coach Crespi schiera in quintetto Francesca Dotto, Sottana, Zandalasini, Penna e Andre. Le Azzurre partono con la faccia giusta e dopo 4' sono sul 9-2 con 5 punti di Sottana. Come a San ...

Basket femminile - Italia batte Croazia : Penna show - l’Europeo femminile è ad un passo : Basket femminile, l’Italia di Marco Crespi ha superato in trasferta la Croazia ipotecando l’approdo all’Europeo femminile Basket, l’Europeo femminile per le ragazze di Marco Crespi, è davvero ad un passo. Le azzurre questa sera hanno battuto la Croazia 52-64, mettendo tutto il cuore sul parquet ed ipotecando la qualificazione all’Europeo. Penna con i suoi 17 punti è stata di certo la migliore in campo nella ...

Rugby - l Italia non abbatte il tabù l Australia vince 26-7 : PADOVA - Niente da fare per l'Italia del Rugby nel test match contro l'Australia disputato allo stadio Euganeo di Padova. I Wallabies hanno battuto gli Azzurri per 26-7 con le mete di Koroibete al 29' ...

L'Argentina 'Italiana' batte il Messico : Dybala ispira - Icardi sfiora il gol : Vince e convince L'Argentina che nella notte italiana ha battuto il Messico per 2-0 con una gran partita di Paulo Dybala, autore anche dell'assist del primo gol messo a segno da Funes Mori. In campo ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 17 novembre. L’Italia batte l’Olanda! Dalle 14.00 debuttano le azzurre! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Subito grandi emozioni sul ghiaccio di Tallinn (Estonia), con tre partite importanti per l’Italia. Si comincerà con la prima sessione del round robin maschile, dove gli azzurri affronteranno l’Olanda. Poi si passerà al femminile con la grande sfida tra Italia e Svizzera, riproposizione della finale per il bronzo della scorsa edizione, in ...

San Siro esaurito per l'Italia. Mancini : 'Vogliamo battere il Portogallo' : Non ci sarà Cristiano Ronaldo, ma sia Mancini che il capitano Chiellini avvertono: 'Ronaldo è fra i migliori al Mondo, ma il Portogallo ha ottimo giocatori davanti e rimangono una grande squadra'. ...

Calcio - Nations League 2019 : l’Italia si qualifica alla Final Four se…Tutte le possibili combinazioni. Obbligatorio battere il Portogallo : Sabato 17 novembre (ore 20.45) si giocherà Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di Calcio. Allo Stadio San Siro di Milano si tornerà in campo a poco più di un anno di distanza dal tragico giorno che segnò la nostra mancata qualificazione ai Mondiali, questa volta bisognerà dunque scacciare lo spettro della Svezia e andare a caccia di un risultato di assoluto prestigio per potersi rilanciare e iniziare a vedere la luce ...

Leu chiude i battenti - i bersaniani divorziano da Sinistra Italiana : Pietro Grasso, da buon capitano, conferma di voler essere l’ultimo ad abbandonare la nave: “La notizia della morte di Leu mi pare un tantino esagerata”, twitta citando Mark Twain. Attorno a lui però tutto sta crollando: dopo 8 mesi dalle elezioni, il progetto di fare di “Liberi e uguali” un vero partito è fallito. In queste settimane sono volate ac...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : Italia spalle al muro - bisogna battere la Francia con ampio margine : Stasera bisogna vincere! Il grande giorno è arrivato, il Settebello fa tappa ad Imperia: l’Italia della Pallanuoto maschile ospita la Francia nel match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. L’Italia ha comunque mosso la classifica, conquistando un punto, ...

Torino - si costituisce il foreign fighter Italiano : "Ho violato le leggi per combattere contro l'Isis" : Andolina, nome di battaglia "Azadi", è appena tornato dalla Siria, dove si era unito ai curdi mentre in Italia era sottoposto all'obbligo di firma per tafferugli di piazza

I grillini mandano l’Italia a sbattere contro l’Europa : Muro contro muro fino allo scontro. Roma continua a parlare con l’Europa ma la prossima settimana invierà a Bruxelles una

Rugby - a Firenze l'Italia batte la Georgia 28-17 : Firenze - L' ItalRugby torna a sorridere sul prato del 'Franchi'. A Firenze, nel secondo dei Cattolica Test Match di novembre, gli azzurri superano sudando la Georgia per 28-17 , bissando cosi' l'...