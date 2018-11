L' ISS compie 20 anni Parmitano pronto a partire a luglio

ParatISSima art fair compie 14 anni : feeling different : 'Sentirsi diversi vuol dire essere aperti al mondo, al dialogo, all'evoluzione e al confronto per continuare a maturare' questo è stato il tema di Paratissima art fair . Paratissima arrivata alla sua 14 esima edizione, ha coinvolto oltre 350 ...

La contemporaneità di ArtISSima - che compie 25 anni : Torino Una donna in piedi è ancorata ad una parete: non ha nulla addosso e i suoi capelli lunghi e intrecciati come rami le impediscono di muoversi. Strilla, ma i suoi acuti, più che ricordare drammi, sono più vicini al canto di una sirena che con la sua melodia attira, ammalia e conquista chi le st

Eros Ramazzotti compie 55 anni. Aurora Ramazzotti dedica dolcISSimi auguri per papà : Oggi, 28 ottobre, Eros Ramazzotti compie 55 anni. Tanti gli auguri dei fan, che hanno dedicato al cantante sinceri messaggi sui social. Ma l’augurio più speciale è quello che è arrivato all’artista dalla figlia Aurora.... L'articolo Eros Ramazzotti compie 55 anni. Aurora Ramazzotti dedica dolcissimi auguri per papà proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

ISSNAF COMPIE 10 ANNI E PREMIA I CERVELLI ITALIANI IN NORD AMERICA : Il ruolo della Fondazione è stato ed è fondamentale per rafforzare i legami e i contatti tra le due sponde dell'Atlantico nei settori della ricerca e della scienza e per mettere in luce con il ...

ELISABETTA CANALIS A VERISSIMO / Foto : "Compiere 40 anni è stato peggio che pagare le tasse a Equitalia" : ELISABETTA CANALIS oggi pomeriggio sarà ospite a VERISSIMO per ripercorrere i suoi primi 40 anni: il successo, la maternità e la nuova avventura sul set de L'Isola di Pietro.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 23:37:00 GMT)

Eli Canalis : 'Compiere 40 anni peggio che pagare le tasse'. E poi piange a VerISSimo : Elisabetta Canalis in lacrime a Verissimo . L'ex velina di Striscia la Notizia è stato ospite del salotto di Silvia Toffanin. Ha raccontato i suoi primi 40 anni, la scomparsa del suo papà e l'amore ...

Concerti - laboratori - attività per bambini : Forma e Poesia nel Jazz compie 21 anni ed è giovanISSimo : Ventuno anni ma ha l'energia e l'entusiasmo della prima adolescenza. Il festival Forma e Poesia nel Jazz li festeggia tornando alla ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, dove dal 27 al 30 settembre si ...

Un piccolo tifoso invade il campo : Neymar compie un bellISSimo gesto [VIDEO] : Come prevedibile, il Paris Saint Germain sta dominando la Ligue 1: troppo più forte la squadra parigina rispetto alle altre formazioni del campionato, così dopo sei giornate le vittorie sono altrettante. L’ultimo match, la trasferta in casa del Rennes, ha visto Neymar e compagni vincere per 3-1. Proprio il brasiliano, sostituito al 91′ a risultato già acquisito, si è reso protagonista di un bellissimo gesto al momento del ...