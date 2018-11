L' inquietante Bendy and the Ink Machine arriva oggi su console

eurogamer

(Di martedì 20 novembre 2018) C'è chi ha utilizzato il design dei vecchi cartoni di inizio 1900 per realizzare un accattivante platform (Studio MDHR e il suo Cuphead), mentre chi ha preferito renderli lo sfondo di un'inquietantissima storia, quella diand the Ink, dadisponibile per Xbox One, PS4 e Nintendo Switch dopo la release su PC del 2017.Sviluppato da Joey Drew Studios e pubblicato suda Rooster Teeth,and the Inkparla delle vicende di Henry, un illustratore di cartoni animati che lavora al celebre personaggio. Anni dopo, il protagonista riceve l'invito a tornare nella sede dello studio d'animazione da Joey Drew, presidente della compagnia.Una volta varcata la soglia del suo vecchio ufficio per Henry comincerà l'incubo, dovendo esplorare le stanze del complesso affrontando i demoni del suo passato. Il gioco era già uscito nel 2017 su PC, e finalmente anche i ...