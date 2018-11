Libero Consorzio Ragusa a rischio | Piazza incontra i sindacati

Maltempo Agrigento - Libero Consorzio : massima prudenza sulle strade : In riferimento all’allerta meteo codice arancione emessa dalla Protezione Civile ed estesa alla giornata di oggi, il Libero Consorzio comunale di Agrigento “raccomanda in particolare agli automobilisti la massima prudenza nel percorrere la rete viaria interna. Le condizioni generali delle strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, notoriamente non buone, possono essere ulteriormente compromesse dalla presenza di fango e ...