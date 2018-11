L' high-tech affonda Wall Street La Borsa americana brucia i guadagni 2018

Da container a box-lab per ingegneri : l'opera high tech dell'architetto De Gennaro : In questa opera, inaugurata due settimane fa, trionfano i concetti di architettura sostenibile e di economia circolare. 'I container - dichiara De Gennaro a BrindisiReport - possono essere recuperati,...

Prevalgono le vendite per l'indice delle società high tech italiane - -1 - 16% - : Si muove in territorio negativo il comparto tecnologico a Milano , che è peggiore dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 47.621,39 in calo dell'1,16%, rispetto alla ...

L'indice delle società high tech italiane inverte la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi - +2 - 65% - : Exploit dell' indice delle società High Tech italiane , preannunciato da un andamento tutto in salita dell' EURO STOXX Technology . Il comparto tecnologico a Milano ha aperto a quota 47.014,92, ...

L'indice delle società high tech italiane si muove verso il basso - -3 - 92% - - flessione scomposta per STMicroelectronics : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a ...

In flessione l'indice delle società high tech italiane - -0 - 95% - - perde molto Tiscali : Movimento in ribasso per il comparto tecnologico a Milano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha terminato la seduta a 50.100,05, in ...

In carcere - a scuola e sui treni : Cisco a caccia di talenti high-tech : 'Su una piccola tratta stiamo già sperimentando dice Umberto De Gregorio È importante che ci sia connessione tra treno e mondo esterno anche laddove è più difficile averla. Qualche sera fa, per ...

L'indice delle società high tech italiane è in territorio positivo - +1 - 11% - : Scambi in positivo per il comparto tecnologico a Milano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 51.277,14 in ...

Seduta tonica per l'indice delle società high tech italiane - +0 - 82% - : Andamento rialzista per il comparto tecnologico a Milano , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 51.277,14, in crescita ...

L'indice delle società high tech italiane dà qualche segnale positivo - +0 - 66% - : Tentennante il comparto tecnologico a Milano che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ...

In calo l'indice delle società high tech italiane - -1 - 53% - : Scivola il comparto tecnologico a Milano , dopo l'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology marcia a quota 49.170,97 con un peggioramento di 754,08 punti ...

Vola l'indice delle società high tech italiane - +5 - 27% - : Preme sull'acceleratore il comparto tecnologico a Milano , mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 47.642,02, con un salto ...

L'indice delle società high tech italiane si è mosso verso il basso - -9 - 06% - : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a ...

L'indice delle società high tech italiane si muove verso il basso - -5 - 14% - : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a ...

A Wall Street ripartono gli acquisti. Da seguire l'high-tech : ... con gli acquisti che hanno trovato terreno fertile negli stimoli all'economia annunciati dal Governo. Sei affascinato dai mercati finanziari e vorresti diventare un bravo trader? Iscriviti da qui ...