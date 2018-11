L' Eredità | Flavio Insinna senza parole | la risposta della signora Maria Cristina | studio

L'Eredità - Flavio Insinna ancora nella bufera - per il pubblico il tempo è truccato : Continua la grande polemica a L'Eredità. Questa volta l'accusa è davvero pesante e sconvolgente per Flavio Insinna. Dopo tante cantonate che hanno reso protagonista il presentatore televisivo, pare che il game show di Rai 1 sia stato falsato. A lanciare le accuse i telespettatori che hanno aperto il caso del gong (lo scadere del tempo). Infatti, sono stati in molti a sostenere che il funzionamento del cronometro con cui viene valutato il tempo a ...