Le eccellenze romane in evidenza alle Officine del Sapore

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Leindel– Si è chiusa ieri sera, con successo, al Palazzo dei Congressi di Roma, l’edizione 2018 didel, la manifestazione romana dedicata all’enogastronomia ‘Made in Italy’ e alla valorizzazione delle sue. Già decise le date per la prossima edizione: 9-10-11 novembre 2019. Tra gli altri, ha avuto grande attenzione il progetto “di Roma nel piatto”, volto a valorizzare quei ristoranti che diffondono la cultura enogastronomica di Roma e del Lazio con passione, impegno e professionalità. Ristoratori e pizzaioli hanno potuto informare i consumatori sulla qualità dei prodotti tipici della cucina romana, hanno fatto conoscere i prodotti locali e località turistiche, hanno formato cuochi e chef affinché non dimentichino mai la tradizione di un piatto tipico della cucina romana. Il cibo fa parte ...