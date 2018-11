Le criticità del centro storico di Messina | sono state affrontate ieri

Fatture elettroniche - altolà del Garante «Rilevanti criticità per la Privacy» : Il Garante della Privacy boccia la fatturazione elettronica che dovrebbe partire il primo gennaio 2019.

Piena del Po - Emilia-Romagna : rientra l’allarme - declassata la criticità idraulica : “La criticità idraulica si riferisce alla propagazione della Piena del fiume Po. Durante la giornata di martedì 13 novembre, la Piena transiterà nelle sezioni terminali con livelli idrometrici superiori alla soglia 1. Permangono condizioni di tempo stabile sul territorio regionale“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un avviso relativo alla Piena del Po valido “dalle 00:00 del 13 novembre 2018 ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora criticità per la piena del Po : Il fiume Po ancora sorvegliato speciale per la propagazione della piena in Emilia Romagna. Resta per oggi l’Allerta arancione nella pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica. Nel Ferrarese, comunicano l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e Arpae, la piena transiterà nella giornata di lunedì, 12 novembre, con livelli superiori alla soglia 2 ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “arancione” per la piena del Po : Per oggi e domani il centro Meteorologico di Arpav segnala in Veneto alternanza di nubi e schiarite, con assenza di piogge, nebbie in pianura e temperature minime in diminuzione. Il Centro decentrato della Protezione civile del Veneto conferma lo stato di Allerta ‘arancione’ nel tratto Veneto dell’asta del fiume Po per il passaggio, tra oggi e domenica, di una ulteriore onda di piena che avrà livelli superiori ai giorni precedenti. Si prevede ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : la piena del Po verso il mare - criticità “arancione” : “La criticità idraulica è riferita alla propagazione della piena del fiume Po. La piena transiterà nel reggiano e nel ferrarese nella giornata di sabato 10 novembre con livello di colmo superiore alla soglia 2. Per la giornata di sabato 10 novembre non si segnalano fenomeni Meteorologici rilevanti ai fini dell’Allertamento“: la protezione civile ha diramato un avviso di criticità per la piena del fiume Po valido “dalle ...

Maltempo : la piena del Po in transito lungo il tratto emiliano-lombardo - “criticità moderata” : “La piena del Po sta transitando lungo il tratto emiliano-lombardo con valori che si attestano sopra la soglia 2 di criticità (criticità moderata)“: lo rende noto AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, nell’aggiornamento odierno. “A Cremona il colmo è stato registrato la scorsa notte con m 2,68 sullo zero idrometrico (livello 1 di criticità – ordinaria). In queste ore il colmo è in transito a ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” in Polesine per la terza ondata della piena del Po : Previsioni Meteorologiche in netto miglioramento in Veneto per le prossime ore, ma resta l’Allerta per il passaggio della terza piena del fiume Po, tra venerdì e sabato. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l’avviso di criticità moderata (colore giallo) per le aree dell’asta del Po e mantiene l’Allerta anche per le zone dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone per ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per i prossimi giorni : Martedì 6 Novembre criticità “Gialla” in 10 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica favorisce una nuova fase di maltempo sulle Regioni settentrionali, in particolare sui settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni Meteorologiche avverse che integra ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per temporali in arrivo - atteso il transito della piena del Po : “Per il pomeriggio odierno sono previste precipitazioni moderate o localmente forti sui settori alpini e prealpini settentrionali ed occidentali mentre, sul resto della regione, i fenomeni precipitativi saranno deboli sparsi“: lo riporta in una nota Arpa Piemonte, che ha emesso l’Allerta Meteo codice “giallo”. “La quota neve sarà in temporaneo rialzo sui 2200-2300 m. Domani l’arrivo di aria fredda in quota ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “arancione” nel Bellunese e lungo il corso del fiume Po : Permane lo stato di Allerta ‘arancione’ nel Bellunese e nel basso Polesine, lungo il corso del fiume Po. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, viste le previsioni Meteo e le precipitazioni attese per oggi pomeriggio e domani, più probabili e consistenti nelle aree montane rispetto alla pianura, ha dichiarato l’Allerta per criticità idraulica e geologica per il bacino dell’Alto Piave, valida fino alle ore 14 di ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : rientra la criticità “arancione” per la piena del Po : “Nella giornata di martedì 6 novembre il transito di una saccatura sulla Penisola Italiana mantiene anche sul territorio regionale condizioni di tempo debolmente instabile, associate a piogge deboli e persistenti sul settore centro-occidentale e deboli e intermittenti sul resto del territorio; dal pomeriggio probabile sviluppo di attività convettiva e intensificazione della ventilazione sulle aree dell’Appennino occidentale con ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “arancione” per le valli torinesi e per la piena del Po : “Precipitazioni intense a ovest della regione potranno determinare colate detritiche, frane ed esondazioni. Allerta arancione in val Chisone, Pellice e per la piena del Po nella pianura torinese, Allerta gialla sull’arco alpino e sulla pianura occidentale“: in Piemonte è atteso un peggioramento e l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emesso un Allerta Meteo codice arancione per le valli torinesi Susa, ...

Allerta Meteo Sardegna - condizioni in peggioramento : criticità arancione in gran parte dell’Isola : Peggiorano le condizioni Meteo in Sardegna, dove la protezione civile regionale in tarda mattinata ha diffuso preallarme di livello arancione (criticita’ moderata) per rischio idrogeologico esteso a tutta la parte meridionale e orientale dell’isola, inclusa l’intera Gallura. L’Allerta e’ previsto dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domenica. L'articolo Allerta Meteo Sardegna, condizioni in peggioramento: ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione - preoccupa la piena del Po : L’arrivo di una nuova perturbazione dal Tirreno porterà su tutta l’Emilia-Romagna, per la giornata di sabato 3 novembre, piogge diffuse, seppur di debole intensità, in particolar modo sui rilievi. Sulla base di questo quadro, l’Agenzia regionale di Protezione Civile, sulla base dei dati previsionali del Centro Funzionale Arpae ha emesso l’Allerta, valida dalla mezzanotte di sabato 3 novembre, per le successive 24 ...