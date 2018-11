Lazio | Milinkovic-Savic punta il Milan Ma Leiva resta in dubbio

Lazio - Lotito : "Milinkovic via a gennaio? Calcio legato a opportunità..." : Un altro riconoscimento alla sua gestione societaria e ai risultati ottenuti con la Lazio. Dopo aver ricevuto il 'Premio Viareggio' Claudio Lotito ha parlato a tutto campo. "La Lazio è una società ...

Lazio - a tutto Lotito : le “lamentele” di Inzaghi - la situazione economica e lo scarso rendimento di Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic non sta brillando nella Lazio, il presidente Lotito spera in una rinascita per accrescere il valore del suo cartellino “In alcuni contesti calcio mi diverte ancora ma è diventato un lavoro e per ottenere risultati bisogna seguirlo. Oggi mi occupo anche di calcio femminile, ho visto che le cose non andavano e adesso ho capito quali sono le problematiche. Vedremo quello che serve e avrò uno scambio di idee con l’allenatrice. ...

Lazio - Caicedo e Milinkovic sulla via del rientro : Uno lavora con il pallone, l'altro si allena in palestra. Caicedo e Milinkovic puntano il Milan. L'ecuadoriano, accusato un problema all'adduttore una settimana fa, è prossimo al rientro in gruppo. ...

Lazio - le ultime sulle condizioni di Milinkovic-Savic : si ferma anche Leiva : Milinkovic-Savic sta lottando contro un infortunio muscolare, il centrocampista della Lazio sta facendo di tutto per esserci contro il Milan La Lazio di Simone Inzaghi si appresta a vivere una serata dalle mille emozioni nel prossimo weekend, quando i laziali affronteranno il Milan in un vero e proprio scontro Champions League. Il tecnico della Lazio si appresta a valutare attentamente i calciatori a sua disposizione per la gara, a partire ...

Dietrofront su Milinkovic : 'La Lazio si è accorta di aver chiesto troppo...' : Il Milan ci riproverà per Milinkovic-Savic. Come riporta l'inviato di Sky Sport Matteo Petrucci, in casa Lazio non c'è aria di pentimento per aver rispedito al mittente tutte le offerte arrivate per il serbo. Richiesta troppo alta quella di almeno 120 milioni? Forse sì. ...

Lazio - Milinkovic rinuncia alla nazionale - Caicedo punta il Milan : rinuncia alla nazionale per concentrarsi sulla Lazio. Sergej Milinkovic-Savic vuole tornare ai livelli dello scorso anno quando incantò l'Italia intera con le sue giocate. Il serbo, chiamato per gli ...

Lazio - Milinkovic-Savic e Caicedo ai box - ma c'è ottimismo in vista Milan : ottimismo per Caicedo, piccolo allarme per Milinkovic . In attesa di riprendere la preparazione, appuntamento fissato per domani pomeriggio a Formello, in casa Lazio tiene banco la situazione degli ...

Lazio - problema al ginocchio per Milinkovic : le sensazioni verso il Milan : Secondo Sky Sport , è probabile che Sergej Milinkovic-Savic sia costretto a lasciare il ritiro della nazionale serba per tornare a Roma a curare il problema accusato al ginocchio. Non sembra, però, essere in ...

Il ct della Serbia spaventa la Lazio : 'Milinkovic ko' : ROMA - Ansia in casa Lazio per le notizie che arrivano dal ritiro della Serbia , dove il ct Mladen Krstajic ha annunciato in conferenza il forfait di Milinkovic-Savic per la partita di sabato contro ...

Lazio - segnali di ripresa di Milinkovic-Savic? : ripresa - Ha dato segnali importanti, Milinkovic , come riporta il Corriere dello Sport. Duelli vinti, dribbling vincenti, chilometri percorsi: i numeri sono dalla sua parte, Milinkovic sta tornando. ...

Infortunio Milinkovic-Savic : Lazio in apprensione per il serbo : Brutte notizie per la Lazio. Dal ritiro della Serbia, il ct ha fatto sapere che Milinkovic-Savic salterà il prossimo impegno della Nazionale per un problema fisico. Lo staff tecnico laziale si subito è messo in contatto con i medici della Nazionale serba, che stanno valutando le condizioni del centrocampista. L’Infortunio è stato confermato in conferenza stampa dal tecnico Krstajic: “La lista dei disponibili dovrà essere ...

Luis Alberto e Milinkovic-Savic - due ‘zavorre’ di qualità : la Lazio frena a Sassuolo - Inzaghi tradito dal talento a intermittenza : La Lazio si ferma sull’1-1 contro il Sassuolo: biancocelesti traditi dal talento ad intermittenza di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, Inzaghi deve prendere una decisione alla svelta Prima del big match fra Milan e Juventus, partita conclusiva dell 12ª giornata di Serie A, la Lazio spreca una ghiotta occasione di rilanciarsi in piena zona Champions League. I biancocelesti infatti non sfruttano il passo falso dell’Inter, sconfitta 4-1 ...

Lazio - Inzaghi soddisfatto : “Riscatto dopo la sconfitta contro l’Inter - Milinkovic sta migliorando” : dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter, la Lazio ha ricominciato subito a correre strapazzando la Spal. A fine partita, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una buona partita, contro un’ottima squadra. Abbiamo vinto una partita importante. I ragazzi sono stati bravi a riscattarsi dopo la gara contro l’Inter“. Su Caicedo partner di Immobile: “Bravissimi tutte e due. Bene ...

Lazio-Spal - le formazioni ufficiali : i fratelli Milinkovic-Savic si sfidano all’Olimpico : Tutto pronto all’Olimpico per l’anticipo delle 12.30 dell’undicesima giornata, ecco le formazioni ufficiali di Lazio e Spal Lazio e Spal si preparano a scendere in campo per il lunch-match dell’undicesima giornata del campionato di serie A, iniziata venerdì con Napoli-Empoli e proseguita ieri con gli impegni di Inter, Roma e Juventus. La formazione di Simone Inzaghi dunque se la vedrà con gli uomini di Semplici, ...