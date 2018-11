L' aumento dello spread sta facendo salire i tassi di prestiti e mutui | il

Enria : l’aumento dello spread sta avendo effetti sulle banche : Anche per la responsabile uscente della Vigilanza Ue Daniele Nouy «sarebbe triste se gli istituti di credito fossero colpiti dalle conseguenze del dibattito politico» in Italia ...

Tria : 'Sono ovviamente preoccupato dall'aumento dello spread' : "ovviamente sono preoccupato". E' il lapidario commento del ministro dell'Economia Giovanni Tria sull'aumento dello spread. Il ministro dell'Interno Salvini è invece convinto che il differenziale tra Btp e Bund "scenderà, a meno che non ci sia qualcuno che specula per ...

Draghi : l'aumento dello spread è dovuto alla messa in discussione delle regole Ue : l'aumento dello spread è principalmente 'causato dalla messa in discussione delle regole Ue'. Lo dice il presidente della Bce Mario Draghi spiegando che 'la mancanza di consolidamento fiscale nei ...

Possibilità di Nebbia e aumento dello Smog : Tornano le Nebbie! Come avrete capito o letto dal nostro editoriale, (Vedi Qui), la nuova settimana sarà caratterizzata dal rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Questo darà luogo ad un maggiore stabilità atmosferica, e permetterà la formazione di banchi di Nebbia anche fitti, nelle ore del primo mattino e della sera. Localmente potranno risultare anche persistenti, specie sui settori prossimi al Po. La Nebbia e ...

Di Maio : "Reddito e quota 100 - le risorse ci sono" | Tria : "L'economia rallenta - manovra indispensabile" | Bankitalia : l'aumento dello spread è costato 1 - 5 mld : Il vice premier: "C'è ancora tanto da tagliare". Per il titolare dell'Economia: "Le misure che il governo ha messo a punto rappresentano un percorso che aiuterà il Paese a crescere".

Bankitalia : aumento dello spread già costato 1 - 5 miliardi - politica espansiva un pericolo : Il vice direttore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, in audizione sulla manovra, sottolinea come 'occorra abbattere lo spread' perché i 'segnali che gli investitori percepiscono sono ...

Bankitalia : aumento dello spread già costato 1 - 5 miliardi - politica espansiva un pericolo : 'L'aumento dello spread sovrano si ripercuote sull'intera economia e la crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico ha un effetto in qualche modo comparabile a una stretta monetaria, ...

Visco scalda i banchieri : “Le famiglie pagheranno l’aumento dello spread” : Il silenzio dei banchieri che sfilano all’ingresso dell’università Pontificia Angelicum sembra scelto per il luogo. In realtà è diplomazia, un modo per evitare di dire ai cronisti quel che molti di loro pensano ma nessuno ha il coraggio di dire. Lo si intuisce dall’applausometro di Ignazio Visco e Giovanni Tria: calorosi con il primo, freddi con il...

"Non c'è rischio contagio per l'aumento dello spread italiano" : "No". Risponde così Pierre Moscovici, il commissario europeo agli affari economici in conferenza stampa alla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, a chi gli chiedeva se vede un rischio contagio per la zona euro dal rialzo dello spread dei titoli di Stato italiani. "Non commentiamo l'andamento dei mercati - ha aggiunto - Bisogna lavorare in modo serio. L'obiettivo della Commissione è rassicurare e dialogare"."Noi non ...

Bond societari - uno scudo contro l’aumento dello spread : L’impatto del rialzo del differenziale tra BTp e Bund arriva anche a dimezzarsi per le obbligazioni di qualità. I Bond corporate, soprattutto quelli più difensivi, sono così meno esposti alle variazioni dei rendimenti sui titoli di Stato...

Fmi : aumento dello spread in Italia causato da timori sul debito : Lo afferma il Fmi, sottolineando in via generale come l'incertezza politica e sulle politiche "potrebbe scoraggiare gli investimenti privati e indebolire l'attività economica in diversi Paesi".

Fmi taglia le stime del pil italiano : "Pesa l'aumento dello spread per stop alle riforme e aumento debito" : ... 'Nell'area euro paesi con limitato spazio di bilancio, per esempio Francia, Italia e Spagna, dovrebbero usare questo periodo di crescita sopra il potenziale e di politica monetaria accomodante per ...

Boeri : "L'aumento dello spread danneggia i pensionati" : 'Non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro paese, è esattamente il contrario' . Poi fa una riflessione soffermandosi sull'aumento dello spread : 'Porta ...

L'aumento dello spread colpisce le banche italiane : L'aumento dello spread Btp-Bund e la crisi in Turchia ha colpito le banche con un effetto più forte sulle europee e, fra queste, le italiane,le francesi e le spagnole. Lo afferma la Bri secondo cui, ...