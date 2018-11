L' anno prossimo arriveranno i primi due smartphone 5G

Uefa - Ceferin apre al Var già dagli ottavi : 'Al più tardi l'anno prossimo' : Deve essere d'esempio a tutti gli altri sport. Noi dovremmo dimostare l'unità europea'. Quindi su quanto detto dal numero uno del calcio mondiale, conclude 'Non abbiamo abbastanza informazioni per ...

Il futuro prossimo dei pesi e delle misure : vanno in pensione le attuali definizioni delle 7 unità di base (chilogrammo - metro - secondo - ampere - kelvin - mole e candela) : Per essere pronta all’appuntamento con la scienza del futuro, la metrologia o scienza delle misure ha giocato d’anticipo, votando a favore del nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura (SI). Presto avremo quindi misurazioni così precise e affidabili da essere in grado di stare al passo con sviluppi scientifici e tecnologici che oggi non riusciamo neppure a immaginare. Nulla cambia nella vita di tutti i giorni, le unità di misura ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : gli All Blacks ai raggi X. Prove generali per lo scontro in Coppa del Mondo del prossimo anno : Italia-Nuova Zelanda, un anno prima: Azzurri ed All Blacks si incontreranno sabato a Roma alle ore 15.00 per fare le Prove generali del match che tra un anno opporrà le due compagini in Coppa del Mondo in Giappone. Gli oceanici si presenteranno senza cinque effettivi di rilievo, ma fanno comunque paura. I neozelandesi oltretutto avranno voglia di rivalsa dopo la sconfitta subita in Irlanda: come accaduto contro i Verdi, non saranno della partita ...

Rossi : 'Stagione da 7 - arrivederci al prossimo anno' : 'arrivederci al pRossimo anno'. Valentino Rossi ha ripercorso la sua stagione al termine del Mondiale di MotoGp che lo ha visto chiudere al terzo posto, primo delle Yamaha. Un risultato meritato per ...

Juventus - ecco come saranno le maglie del prossimo anno [FOTO] : Farà discutere: questo è sicuro. Le prime bozze sulle maglie che la Juventus utilizzerà nella prossima stagione divideranno i tifosi, che storceranno il naso di fronte alle novità proposte dallo sponsor tecnico Adidas. Dalle anticipazioni, era emersa già la possibilità di una prima maglia con due larghe fasce verticali, una bianca e una nera: si volta pagina rispetto al passato, caratterizzato dalle strisce. Nella divisa da trasferta, ...

Milan - Scaroni indica la via : 'In Champions il prossimo anno. Ibra? Calciatore fantastico' : Sono gli orizzonti delineati dal presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso di un'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport ". Lo sguardo, però, è ben ancorato al presente. " Contro la ...

Maxi-conguagli : stop anche sul gas dal prossimo anno : Dopo le polemiche suscitate dalla trasmissione televisiva Le Iene in riferimento ai contatori del gas che continuavano a girare anche in assenza di consumi effettivi, arriva finalmente una buona notizia per i consumatori italiani. Come accade già almeno da marzo 2018 per le bollette dell'energia elettrica, a partire dal prossimo 1 gennaio 2019 la cosiddetta prescrizione breve sarà estesa anche alle forniture di gas. Di conseguenza, i consumatori ...

MotoGp – Dovizioso si proietta alla nuova stagione : “ecco il nostro obiettivo per l’anno prossimo” : Andrea Dovizioso commenta la sua stagione in Ducati in vista dell’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp a Valencia Il diciannovesimo ed ultimo round del Motomondiale domenica scenderà in pista sul circuito di Valencia. In vista di questo importante capitolo conclusivo i piloti sono chiamati nel giovedì pre-gara a tirare i bilanci delle loro intense stagioni. Dopo il sesto posto nel Gp di Malesia, Andrea Dovizoso si ...

Premier League Var : dal prossimo anno introdotta la tecnologia : Premier League VAR: C’E’ L’OK. A loro modo, gli inglesi, devono sempre trovare un modo per distinguersi. Sono stati gli inventori del football, hanno disertato i primi 3 campionati mondiali, organizzati in Uruguay, Italia e Francia, per questioni di principio. Essendo stati loro i pionieri di questo sport, non ammettevano che un’altra squadra potesse diventare […] L'articolo Premier League Var: dal prossimo anno ...

Pensioni - prossimo anno non solo Quota 100 : nessun adeguamento alla speranza di vita : Si attende l'emanazione del decreto volto ad introdurre la cosiddetta Quota 100 a favore dei lavoratori che hanno maturato almeno 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi anche se, secondo quanto affermato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", le strade d'uscita anticipata a partire dal prossimo anno potrebbero essere diverse. Dalla Quota 100, all'Opzione Donna, alla pensione di vecchiaia e all'Ape aziendale e ...

Presto cambieranno le Unità di Misura : ecco “il futuro prossimo dei pesi e delle misure” : È tempo di decidere il futuro del sistema di Misura più usato in tutto il mondo. Dopo decenni di studi e di esperimenti gli scienziati sono pronti per una revisione epocale del Sistema Internazionale delle Unità di Misura. Spetta ora alla ventiseiesima Conferenza Generale dei pesi e delle Misure, riunita a Versailles dal 13 al 16 novembre 2018, sancire il passaggio alla nuova era. Il Sistema Internazionale è l’erede del Sistema Metrico Decimale ...

Dal prossimo anno sarà più conveniente telefonare in Europa - grazie alla nuova tariffa ridotta : Il Parlamento Europeo ha approvato un nuovo pacchetto di norme sulle telecomunicazioni in Europa, con nuovi limiti per i costi delle telefonate. L'articolo Dal prossimo anno sarà più conveniente telefonare in Europa, grazie alla nuova tariffa ridotta proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo progetto di Ninja Theory potrebbe essere svelato il prossimo anno : Xbox ha svelato un carico di annunci durante l'X018 di Città del Messico. Il boss Phil Spencer ha brevemente parlato degli studi che hanno acquisito di recente, dandoci una migliore idea di quando esattamente sapremo di più sul prossimo progetto di Ninja Theory.Come riporta Dualshockers, durante una sessione di interviste tra la conduttrice di Inside Xbox Julia Hardy e Phil Spencer, la coppia ha iniziato a discutere dei prossimi annunci relativi ...