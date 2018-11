L' analista NPD Mat Piscatella su Pokémon Let' s Go! Pikachu e Evee | è il lancio più

eurogamer

: L'analista NPD Mat Piscatella su #Pokemon Let's Go! Pikachu e Evee: 'è il lancio più importante dell'anno'. - Eurogamer_it : L'analista NPD Mat Piscatella su #Pokemon Let's Go! Pikachu e Evee: 'è il lancio più importante dell'anno'. -

(Di martedì 20 novembre 2018) Con colossi del calibro di Red Dead Redemption 2 e God of War, sembra strano cheLet's Go!sia stato eletto come il videogioco con ilpiù importante del 2018.È quello che afferma Mat, notodi NPD, supportato dagli ottimi risultati del gioco nelle classifiche del Regno Unito. Come riporta Gaming Bolt, in un tweetspiega che "c'è tanta positività e ottimismo attorno a Pokemon: Let's Go!, incluso il primato nella classifica di visualizzazioni su Twitch.""Dal punto di vista del mercato dei videogiochi, Pokemon: Let's Go! è ilpiù importante dell'anno. Dovremo vedere come andranno le vendite a dicembre e all'inizio del nuovo anno", afferma l'. Per, il nuovo titolo del franchise deisupera quindi anche Red Dead Redemption 2, un risultato che forse in pochi si sarebbero ...