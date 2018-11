Lamborghini Urus ST-X Concept e SC18 Alston | la nuova frontiera delle prestazioni – FOTO

Lamborghini Urus ST-X Concept : arriva il primo ed incredibile SUV da competizione [FOTO] : La vettura debutterà nel 2020 in Europa e Middle East in un campionato monomarca senza precedenti che combinerà pista e sterrato La Lamborghini Urus ST-X Concept è la dimostrazione che Lamborghini continua a mettersi alla prova: “Since We Made It Possible” si eleva a un livello superiore con Urus ST-X, il primo Super SUV da corsa presentato da Lamborghini Squadra Corse in occasione della Super Trofeo World Final 2018. La vettura debutterà ...

Lamborghini Urus ST-X Concept - La versione da corsa della Suv di SantAgata : Il fatto di essere la sport utility più performante del pianeta, evidentemente non era abbastanza. Ecco quindi che la Lamborghini Urus diventa ST-X Concept, presentandosi in uninedita veste da competizione che anticipa un suo futuro impiego nel motorsport. Sviluppata dagli specialisti della Squadra Corse, nasce con lintento di dar vita a un inedito format monomarca che prenderà vita nel 2020.Più leggera e aerodinamica. La Concept da corsa è ...

Lamborghini Avventura : Urus alla scoperta dell’Islanda : Si è svolta in Islanda una nuova tappa di Lamborghini Avventura, la serie di spedizioni Lamborghini alla scoperta dei luoghi e delle strade più spettacolari del mondo. Dopo Andalusia, Transilvania e Norvegia, è stata scelta l’Islanda come destinazione ideale per testare la grande versatilità del Super SUV Urus su strade, sterrati e in paesaggi unici […] L'articolo Lamborghini Avventura: Urus alla scoperta dell’Islanda sembra essere il ...

Lamborghini Urus alla conquista della suggestiva ed inospitale Islanda [FOTO e VIDEO] : Il super SUV da 650 CV è il protagonista di una nuova tappa del programma Lamborghini Avventura Si è svolta in Islanda una nuova tappa di Lamborghini avventura, la serie di spedizioni Lamborghini alla scoperta dei luoghi e delle strade più spettacolari del mondo. Dopo Andalusia, Transilvania e Norvegia, è stata scelta l’Islanda come destinazione ideale per testare la grande versatilità del Super suv URUS su strade, sterrati e in paesaggi ...