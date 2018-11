L’agente di Fabian Ruiz | «Napoli piazza ideale | siamo qui per Ancelotti»

ilnapolista

: Fabian Ruiz, l'agente: 'Tante big lo volevano, Ancelotti e ADL decisivi' | NapoliCalcioLive - NapoliAddict : Fabian Ruiz, l'agente: 'Tante big lo volevano, Ancelotti e ADL decisivi' | NapoliCalcioLive - NCLivecom : #Calciomercato #Napoli, #FabianRuiz voluto da #Ancelotti. L'agente: 'Scelto da mister, #ADL e #Giuntoli nonostante… - NapoliAddict : Agente Fabian Ruiz: 'Tante big lo cercavano, ma il Napoli l'ha spuntata' | Napoli Sport -

(Di martedì 20 novembre 2018) Le parole di Miguel Alfaro Miguel Alfaro, procuratore di, è intervenuto ad un evento WyScout a Milano, e ha parlato del centrocampista del. Queste le dichiarazioni più significative, raccolte da Tuttomercatoweb: «L’impatto con la Serie A è sempre difficile, lui è stato gestito alla grande da. Il mister ha voluto tanto, il calciatore ha sceltoper lui, ora è inserito negli schemi ed è stato utilizzato in diversi ruoli». «In questo momento, è un pezzo unico nella rosa di, sta trovando la fiducia giusta per essere determinante.è un tuttocampista, un calciatore moderno che sa adattarsi. Ha qualità, difficilmente perde palla ed è stato intelligente a capire come gioca il. È una squadraper lui, tante big erano sulle sue tracce, anche in Italia. Poi la volontà di, Giuntoli e De Laurentiis ha fatto la ...