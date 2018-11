L' aereo viaggia di sabato ma è il giorno del riposo sabbatico | è rissa in

ilgiornale

(Di martedì 20 novembre 2018) Un gruppo di ebrei ortodossi israeliani, cosiddetti Haredì, ha scatenato unaa bordo di undella compagnia El Al, a causa di una bufera di neve che si è abbattuta sull'aeroporto di New York, da cui l'è partito in forte ritardo per colpa proprio della tempesta metereologica.Ma veniamo ai fatti. Per gli ebrei ilè ildele per i dettami del loro credo è severamente vietatore in quella giornata. E così quando il comandante dell'ha annunciato che l'atterraggio in terra israeliana non sarebbe avvenuto prima della mezzanotte di venerdì, a bordo è scoppiata una vera e propria rivolta, riportata da Shimon Sheves, ex direttore dell'ufficio del premier che era tra i passeggeri di quel volo. Questo il suo racconto, riportato dalla Gazzetta di Parma: "Ho visto mani elevarsi in maniera minacciosa. Ho visto atti di violenza, ho provato ...