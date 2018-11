La Spagna pronta al veto sulla Brexit per Gibilterra

Brexit - Spagna pronta a veto su Gibilterra Downing Street : “Incontro May Juncker a Bruxelles non per stretta di mano” : Non bastavano i guai interni di Theresa May – “minacciata” dagli alleati della destra unionista nordirlandese del Dup e dai deputati conservatori pro Brexit che vogliono destiturila – e il fragile dialogo con Bruxelles, la Brexit si trova ora davanti a un ostacolo nuovo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez minaccia infatti il veto sull’intesa raggiunta senza la rassicurazione esplicita che la trattativa su Gibilterra ...