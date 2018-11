La sindaca Raggi contro il clan dei Casamonica | «Abbattiamo otto ville abusive»

VIDEO - 'Sempre con Virginia' - il popolo della Raggi scende in piazza : abbracci e fiori per la sindaca : Un richiamo alla piazza lanciato dalla pagina Facebook 'Sempre con Virginia' , con la quale gli organizzatori hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla prima cittadina di Roma 'soprattutto ...

Virginia Raggi : manifestazione in Campidoglio a sostegno della sindaca per l'assoluzione : Sono trascorsi solo sette giorni da quando la sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata assolta con formula piena nel processo sul caso nomine. Ed ecco che il gruppo Facebook "Sempre con Virginia" organizza immediatamente una manifestazione di sostegno davanti al Campidoglio in cui si chiede apertamente alla "sindaca" di ricandidarsi alle elezioni comunali del 2021 anche contro il regolamento del M5S. Non solo, la manifestazione romana è anche ...

Sabina Guzzanti imita la sindaca Virginia Raggi - la divertente gag : «Io l’avevo detto: se vincerò le elezioni, governeranno i romani. E quindi dico ch’avete fatto in 2 anni?»

Raggi - manifestanti davanti al Campidoglio a sostegno della sindaca dopo l’assoluzione. “Ricandidati nel 2021” : Sette giorni dopo l’assoluzione per il caso nomine, una piccola folla in sostegno della sindaca Virginia Raggi si è riversata sotto al Campidoglio, intonando cori all’indirizzo della prima cittadina. Un trattamento diametralmente opposto rispetto a quello riservato ai giornalisti accorsi per seguire l’evento, presi di mira da alcuni insulti, come “sciacalli”, “buffoni” e “bugiardi”. La ...

Ascolti tv martedì 13 novembre 2018 - serata super per Italia 1 con Iene e Mai dire Gf Vip. La sindaca Raggi come il prezzemolo : Analizziamo gli Ascolti di martedì 13 novembre 2018. I Medici chiudono la serie con 4 milioni e 200 mila spettatori di media e il 18,1% di share. Senza dubbio un buon risultato, ma un po' al di sotto ...

VIRGINIA RAGGI ASSOLTA - PRONTO RIMPASTO GIUNTA M5S/ La sindaca : "fallita l'Opa di Salvini su Roma" - IlSussidiario.net : VIRGINIA RAGGI ASSOLTA per inchiesta nomine: sindaco Roma, 'Opa della Lega fallita'. Reazioni Di Maio e Di Battista contro i giornalisti, polemiche Pd

Da principessa del M5S a Cenerentola. La sindaca Raggi riluttante condannata a governare : Lo stato d’animo di Virginia Raggi dopo la conclusione del processo che la tormenta da due anni sta tutto nella frase conclusiva del post con cui ha annunciato l’assoluzione: «Ringrazio i miei avvocati, i giudici e la Procura per il lavoro svolto». Punto. Non una parola per i capi del partito, gli elettori Cinque Stelle, gli assessori, tutti assent...

Roma. La sindaca Raggi assolta : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata assolta dal reato di falso in atto pubblico nella nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo di Roma Capitale perchè il fatto non costituisce reato. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico, Roberto Ranazzi. Finisce poco dopo le 15, nell’aula della decima sezione penale del tribunale, l’incubo giudiziario di Virginia Raggi che incassa dal giudice Roberto Ranazzi ...

Processo Raggi - sindaca : Umanamente prova durissima - ma mai mollato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

