La Serie A dà un rosso alla violenza sulle donne | nel weekend iniziativa contro i soprusi

Diretta/ Cantù Pesaro streaming video e tv : la Red October in rosso - Serie A1 basket - - IlSussidiario.net : Diretta Cantù Pesaro: info streaming video e tv della partita di basket, valida nella 7giornata del Campionato della Serie A1.

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo cade a Firenze - Brescia in fuga. Profondo rosso per Bogliasco e Catania : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto vede il tracollo del Posillipo, che cade per 10-7 a Firenze e lascia in vetta il Brescia, vittorioso per 13-6 sul Quinto. In attesa della sentenza della CAF sulla sfida con i campani la Pro Recco espugna facilmente Trieste imponendosi per 2-15, mentre la Sport Management batte 14-8 i siciliani dell’Ortigia. Nel gruppone delle squadre a quota nove punti si porta la Roma, corsara a Napoli ...

Il crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory diventa realtà : in che modo le due Serie si incontreranno? : Il tanto atteso crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory diventa finalmente realtà. CBS ha annunciato che le due serie tv si incontreranno in via ufficiale. Iain Armitage, interprete del piccolo Sheldon, apparirà in qualità di guest star in un episodio speciale della comedy, in onda il mese prossimo, e condividerà la scena con Jim Parsons, storico interprete del fisico teorico. Iain non sarà da solo in questa avventura. Come riporta ...

Serie B - Verona : conferma per l'allenatore Fabio Grosso : L'Hellas Verona continuerà ad essere allenata da Fabio Grosso. Dopo la sconfitta 4-2 al Rigamonti contro il Brescia, la società stava pensando ad un suo esonero, ma dopo un'attenta riflessione hanno ...

Ventura - Velazquez - Juric e Grosso : quante panchine traballanti in Serie A e Serie B : Un terremoto di panchine è quello che si sta verificando tra Serie A e Serie B: Ventura, Velazquez, Juric e Grosso sembrano avere il destino segnato. Gli avvii, o i subentri, poco redditizi in termini ...

Serie A - la moviola : Milan - manca il 2° rigore? E forse Benatia era da rosso : Giornata complessivamente negativa, senza episodi eclatanti, ma costellata qua e là da decisioni discutibili. Calano i big: Orsato in chiaroscuro, Irrati protagonista in negativo. Milan-juventus - ...

Serie B - Finotto mattatore : Cittadella-Venezia 3-2. Brescia-Verona 4-2 : Corini aggancia Grosso : Cittadella-Venezia 3-2: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Numeri e statistiche Serie B Brescia Verona Cittadella Venezia Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

LIVE Milan-Juventus calcio - Serie A in DIRETTA : show a San Siro - rossoneri incerottati contro CR7 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, incontro valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Il posticipo andrà in scena allo stadio “San Siro” di Milano e vedrà di fronte due compagini molto attrezzate di alta classifica che proveranno a riscattare due risultati (parzialmente) negativi raccolti nelle Coppe Europee negli ultimi giorni. Il Milan di Gennaro Gattuso è reduce da un periodo abbastanza ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Napoli 1-2 - Fabian Ruiz e un autogol di Biraschi condannano i rossoblu : Termina 1-2 allo Stadio Marassi di Genova l’anticipo serale tra Genoa e Napoli, valevole per il 12° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. Nel corso di una partita interrotta per pioggia battente al 58′ e su un campo molto pesante sono stati Christian Kouamé (Genoa) e Fabian Ruiz (Napoli) e Davide Biraschi (autorete Genoa) a iscriversi al tabellino di questa gara così condizionata dalle mutevoli condizioni ...

Serie A - la moviola : Nuytinck - rosso esagerato. Samp-Toro : rigori giusti : Si chiude l'11ª giornata di Serie A con diverse decisioni arbitrali da analizzare. A Udine, i bianconeri recriminano per una espulsione troppo severa nei confronti di Nuytinck per fallo su Castillejo. ...

Risultati Serie B - colpo grosso del Perugia : crisi Livorno - vince il Venezia [FOTO] : 1/36 Andrea Rigano/LaPresse ...

Serie A - Parma-Frosinone 0-0 : vince l'equilibrio. Rosso diretto per Stulac : Finisce 0-0 la sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A tra Parma e Frosinone allo stadio Tardini. Una partita equilibrata con molte occasioni da una parte e dall'altra ma con pochi veri ...

Risultati Serie D - colpo grosso del Bari : bene anche il Modena - Latina ko [VIDEO] : Risultati Serie D – Ecco il programma valido per la giornata del campionato di Serie D, un turno che ha regalato spettacolo ed emozioni ma soprattutto indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Dominio del Lecco contro la Fezzanese, finisce addirittura 5-0, sei gol davanti al pubblico amico anche per il Pontisola, colpo grosso del Modena contro il Fanfulla che apre importanti scenari per il futuro. Sconfitta a sorpresa ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan-Juventus 3-0 - le bianconere crollano all’Ossola. Rossonere sole in vetta : Termina 3-0 in favore del Milan allenato da Carolina Morace il big match del sesto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Le Rossonere si sono imposte contro le campionesse d’Italia della Juventus all’Ossola di Varese. Un risultato che proietta le milanesi in vetta alla graduatoria in solitaria a quota 16 punti. Un match che era iniziato bene per la Vecchia Signora. La manovra delle ragazze di Rita Guarino ...