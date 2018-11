La pallamano femminile di Modena | una nuova possibilità di fare sport in città

pallamano - Serie A femminile : Brixen e Salerno provano la fuga - Oderzo segue a -1 : Settima giornata di gare per la Serie A di Pallamano femminile, che vede ancora al comando della classifica il Brixen Sudtirol e la Jomi Salerno, che si apprestano a prendere il largo, insieme alla Mechanic System Oderzo. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dal successo delle altoatesine, che a Ferrara soffrono più del previsto contro l’Ariosto, ma escono vittoriose con il punteggio di 30-26, grazie soprattutto alle 12 reti dell’ala ...

pallamano - Serie A femminile : Brixen nuova capolista - Oderzo ko 27-23 : La Serie A di Pallamano femminile ha una nuova capolista, che corrisponde al Brixen Südtirol, che sconfigge 27-23 la Mechanic System Oderzo, grazie alle 18 reti del tandem Giada Babbo–Sandra Federspieler (9 a testa). Per un Bressanone che vola c’è però una Jomi Salerno che non molla la presa, e resta a -2 dalle altoatesine, sconfiggendo con un netto 42-23 il Leno in trasferta. Nuovo ko per il Cassano Magnago, che perde il secondo ...

pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Oderzo in testa alla classifica - spettacolo nel posticipo : Con la Nazionale maschile impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2020, il mondo della Pallamano italiana si incentra sulla Serie A femminile, giunta al suo quinto turno. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dal quinto successo consecutivo della Mechanic System Oderzo, che si pone in cima alla classifica, sconfiggendo 25-15 il Flavioni Civitavecchia, grazie alle 10 reti di Arasay Duran, vera ...

pallamano - Serie A femminile : Oderzo in testa alla classifica - vince il Brixen : Quarta giornata della Serie A di Pallamano femminile nel segno della Mechanic System Oderzo, che mantiene la testa della classifica, piegando 32-24 l’Ariosto Ferrara, grazie alle 8 reti di Arasay Duran, top scorer della sfida. Con la Jomi Salerno a riposo, il Brixen si prende un vantaggio sulle rivali, sconfiggendo 32-25 il Leonessa Brescia, con 9 reti dell’ala Giada Babbo. Prima vittoria in questa Serie A per il Leno, che nel derby ...

pallamano : Team Schiavetti - la Senior Femminile della San Camillo vince nella prima giornata del campionato francese : Buon inizio per la Senior Femminile del Team Schiavetti San Camillo che vince per 19-16 sul campo del Monaco la prima partita di campionato PETF francese. Dopo un primo tempo chiuso con due punti di ...

pallamano - Serie A femminile : pareggio tra Salerno e Brixen - Oderzo capolista : Tra i due litiganti il terzo gode. Questa è la frase che meglio riassume il terzo turno della Serie A di Pallamano femminile. Il big match tra Jomi Salerno e Brixen termina infatti 19-19, al termine di una sfida molto tirata ed emozionante, con l’Oderzo che sconfiggendo 32-29 il Leno (7 reti per Arasay Duran e Giorgia Di Pietro) ne approfitta e vola in testa alla classifica. Prezioso successo anche per il Cassano Magnago, che si tiene nei ...

pallamano - Abc Bordighera : ad ottobre iniziano i corsi di handball femminile : ... francese e monegasca, si prevedono importanti novità tecnico-promozionali che porteranno nuovi stimoli alle ragazze e ragazzi che vorranno avvicinarsi a questo sport. La società bordigotta evidenzia ...

pallamano - Serie A femminile : in tre al comando dopo la seconda giornata : Secondo turno di gare per la Serie A di Pallamano femminile, che vede tre formazioni al comando della classifica. Stiamo parlando delle campionesse in carica della Jomi Salerno, il Brixen Sudtirol e il -. Le campane hanno sconfitto 24-17 il Flavioni trascinate dalle 9 reti di Ilaria Dalla Costa, mentre una Giada Babbo da 7 centri consente alle altoatesine di avere la meglio 21-17 sul Cassano Magnago nel big match di giornata, costruendo il ...