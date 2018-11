La nave Aquarius di Medici Senza Frontiere sequestrata e delegittimata

Brindisi - nave Aquarius : nel porto pugliese sbarcato materiale pericoloso per la salute : Quello della Nave Aquarius, e del presunto traffico di rifiuti infetti, è una faccenda che non è certamente destinata a placarsi nell'immediato. Sono tanti i porti italiani finiti sotto la lente di ingrandimento dei finanzieri, tra cui anche quello di Brindisi, in Puglia. Il porto adriatico avrebbe più volte infatti ospitato la Nave dopo operazioni di soccorso. Aquarius ormeggiata più volte a Sant'Apollinare Secondo quanto si apprende dai ...

Sequestro della nave Msf Aquarius - i verbali : «Classifichiamo i vestiti come stracci della sala macchine» : L’agente marittimo intercettato: «Siccome sono già cose che da tre anni facciamo ad Augusta i prezzi ce li avete e il servizio è sempre stato garantito». Il rischio di contaminazione da agenti patogeni e virus infettivi e la raccolta indifferenziata

Medici Senza Frontiere si difende : “Sequestro di nave Aquarius è una misura strumentale” : Medici Senza Frontiere ha inviato un comunicato: "Dopo due anni di indagini giudiziarie, ostacoli burocratici, infamanti e mai confermate accuse di collusione con i trafficanti di uomini ora veniamo accusati di far parte di un'organizzazione criminale finalizzata al traffico di rifiuti. È l'estremo, inquietante tentativo di fermare a qualunque costo la nostra attività di ricerca e soccorso in mare".Continua a leggere

Zuccaro ci riprova : sequestrata la nave Aquarius : I due anni di indagini sulle presunte complicità tra le ong e i trafficanti di uomini non hanno dato nessun risultato. Così adesso l'inchiesta della procura di Catania ripiega sullo smaltimento illecito dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, da parte delle navi umanitarie nei po

