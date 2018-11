La Melegatti riapre con 35 lavoratori A Natale tornano pandori e panettoni

Melegatti - lo stabilimento riapre con 35 lavoratori : "Ci abbiamo sempre creduto" : Nuova vita per lo storico marchio. Terminate poco più di 24 ore fa le operazioni di cessione della Melegatti . Previste nuove...

Melegatti - riapre lo stabilimento : 35 operai a tempo indeterminato e nuove assunzioni : Melegatti continuerà la sua attività lavorativa in Italia. Il famoso pandoro veronese che ha alle spalle 124 anni di storia continuerà ad essere prodotto. Nella giornata di oggi, lunedì 19 novembre, sono infatti terminati tutti i procedimenti di cessazione dell'azienda da parte della curatela del Tribunale di Verona. Sono già stati delineati tutti i ruoli e domani avverrà la riapertura. I nuovi proprietari A salvare Melegatti da una brutta fine ...

Melegatti riapre lo stabilimento : 35 operai a tempo indeterminato - in arrivo nuove assunzioni : Sono terminate lunedì 19 le operazioni di cessione della Melegatti da parte della curatela del Tribunale di Verona. Il pandoro veronese, con 124 anni di storia, è di proprietà della famiglia di Roberto Spezzapria, l'imprenditore veneto che con il figlio Giacomo ha rivitalizzato lo storico marchio dolciario italiano che rischiava di scomparire definitivamente. Nel frat tempo la società «Sominor srl» si è trasformata in « Melegatti 1894 Spa» e sono ...

Melegatti : Valdegamberi (Gm) - offerta ad asta riapre speranze per futuro azienda : Verona, 17 set. (AdnKronos) – ‘Oggi è stata presentata un’offerta per rilevare le due aziende fallite, collegate al marchio Melegatti. L’aggiudicazione provvisoria è avvenuta a 13,5 milioni di euro. Da ora decorrono i 10 giorni per eventuali offerte al rialzo, prima dell’aggiudicazione definitiva”. A riferirlo il Consigliere regionale Stefano Valdegamberi (Gruppo Misto) che aggiunge: ‘Ringrazio ...