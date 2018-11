La Guardia Costiera celebra i 30 anni della componente aerea | i volti e le uniformi del

Maltempo : recuperata dalla Guardia Costiera una barca incagliata all’Elba : Sono terminate oggi le operazioni di recupero dell’imbarcazione da diporto “Shika Kamata” incagliatasi presso la località “Grigolo” a Portoferraio, all’isola d’Elba, nella giornata del 29 ottobre scorso a seguito delle eccezionali condizioni meteo-marine. Le complesse operazioni, iniziate fin dalla mattinata di ieri, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio, nonostante presentassero numerose ...

Vulcani - monitoraggio dell’Etna : sorvolo dell’elicottero della Guardia costiera : Un elicottero AW139 del 2° Nucleo Aereo della guardia costiera di Catania ha sorvolato l’Etna: a bordo due esperti dell’Ingv-Oe per un sopralluogo nella zona sommitale del vulcano. Le condizioni meteo favorevoli hanno consentito dettagliate osservazione nella banda del visibile e del termico dei crateri sommitali del vulcano attivo più alto d’Europa, permettendo di individuare le singole bocche eruttive che caratterizzano ...

Lotta alla pesca abusiva - la Guardia Costiera di Vasto sequestra 180kg di vongole : Chieti - Continuano i controlli nell’ambito della filiera della pesca sotto il coordinamento della Direzione Marittima di pescara e proprio oggi la Guardia costiera di Vasto ha individuato un grosso quantitativo di vongole prive di documenti attestanti la provenienza per cui sono stati sequestrati 180kg di prodotto non tracciato. Nello specifico gli ispettori specializzati dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto impegnati nei controlli sul ...

Guardia Costiera : esercitazione a Olbia : ANSA, - Olbia, 30 OTT - Il tratto di mare antistante l'aeroporto di Olbia ha fatto da cornice all'esercitazione internazionale di soccorso "Squalo 2018". Un'esercitazione Samar, in applicazione degli ...

Effettuato - un sequestro congiunto dalla Polizia Stradale e dalla Guardia Costiera : Nei giorni scorsi, personale della Polizia Stradale del Distaccamento di Barcellona P.G., congiuntamente a personale dipendente della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo, durante un'...

Calabria - migranti in mare in balìa di onde di due metri salvati dalla Guardia costiera : Gli scafisti si sono messi in salvo e hanno lasciato il loro carico umano nella barca in balìa di onde altre due metri e del fortissimo vento di scirocco. E' il sospetto degli uomini della Guardia ...

Maltempo - forte scirocco : Jonio in tempesta - 80 immigrati su una barca a vela rischiano di annegare. Si mobilita la Guardia Costiera di Crotone [LIVE] : Il personale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Crotone è impegnato in un’operazione di salvataggio nei confronti di circa 80 migranti che si trovano su una barca a vela in balia delle onde. L’imbarcazione è stata avvistata al largo di Capocolonna, nel Crotonese. Le operazioni di soccorso sono complicate dallle avverse condizioni meteo-marine. L'articolo Maltempo, forte scirocco: Jonio in tempesta, 80 immigrati su una ...

Due dispersi in mare : salvati dalla Guardia Costiera [VIDEO] : Sono iniziate ieri, 25 ottobre 2018, le ricerche dei due uomini dispersi a bordo di un’imbarcazione in legno di 14 metri partita il giorno 24 da Porto Ercole, in provincia di Grosseto, e diretta a La Maddalena. I familiari delle due persone a bordo, allarmati dall’assenza di notizie, hanno contattato la Sala operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Olbia che ha immediatamente disposto l’uscita in mare della motovedetta CP870 ...

Malore a bordo - marittimo trasportato d'urgenza in ospedale dalla Guardia costiera : La motovedetta e la nave passeggeri si sono incontrare al largo di Punta Polveraia per il trasbordo dell'uomo, colto da Malore

Maltempo Sicilia : la Guardia Costiera soccorre 5 persone : Personale del secondo Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania e’ intervenuto per prestare soccorso nella zona di Lentini colpita da un violento nubifragio. L’equipaggio dell’elicottero AW139, allertato dalla Protezione Civile Nazionale, tramite la sala operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha compiuto due interventi di soccorso salvando cinque persone, recuperate ...

Guardia Costiera salva 70 migranti : Il barcone è stato scortato fino all'isola di Lampedusa, dove sono sbarcati. Dopo il rifiuto di prestare soccorso da parte delle autorità maltesi, l'intervento della motovedetta italiana -

Barcone in difficoltà 70 salvati da Guardia costiera : 70 Migranti Di Origine eritrea, siriana e ghanese Sono sbarcati nel porto di Lampedusa questa notte alle tre - Erano stati avvistati qualche ora prima dalla nave mare Ionio del progetto mediterranea ...

Migranti : sbarcati nella notte a Lampedusa i 70 salvati dalla Guardia costiera : Sono stati sbarcati nella notte a Lampedusa e trasferiti nell'hotspot locale i 70 Migranti salvati dalla capitaneria di porto dell'isola. I Migranti, eritrei, ghanesi e siriani e per lo più minori e ...