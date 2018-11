La fotografia | una rivoluzione artistica

Blastingnews

(Di martedì 20 novembre 2018) Viviamo in un’epoca ormai in cui appoggiando un dito su uno schermo chiunque è in grado di fermare un momento o addirittura di riprenderne degli istanti, ma abbiamo mai riflettuto veramente sulla complessità del meccanismo che si trova alle spalle di un semplice scatto? Le prime fotografie della storia I primissimi esperimenti in materia fotografica furono realizzati nell’Ottocento da Wedgwood, Niépce e Daguerre ma l’unico che fu in grado di sintetizzare conoscenze ed esperimenti fu Henry Fox Talbot, il quale scoprì che attraverso alcune reazioni chimiche è possibile fissare un’immagine: esistono infatti particolari sali (come il nitrato d’argento) che grazie alla sensibilità della luce cambiano colore (sfumature di bianco e nero). La macchina fotografica era caratterizzata da due scatole di legno scorrevoli, una all’interno dell’altra e da un obiettivo in vetro e ottone. La, ...