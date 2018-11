La forza di Pini

vanityfair

(Di martedì 20 novembre 2018) Giudittariesce a tenersi in faccia un mezzo sorriso anche quando dallo scranno sul quale siede da sei anni smonta balle sui rimborsi o si lancia in documentatissime e approfondite crociate su diritti umani, antiproibizionismo, rischi sanitari, violenza sulle donne, soppressione di posti di lavoro – e ogni altro tema vi venga in mente particolarmente caro ai giovani e alle donne – con la costanza di un trattorino emiliano. Di emilianoha la esse (dice «Cinqueztelle»), la nascita (nata a Carpi e cresciuta a Modena) e la concretezza. Trentaquattro anni, ma nonostante il Parlamento sembra ancora la compagna del liceo che non perdeva un’assemblea e una manifestazione ma – che nervi – era pure bravissima a scuola. Difatti in Parlamento ha un record di presenze, ma non sembra attaccata alle cariche: dopo la sconfitta elettorale che per la prima volta nella storia ha ...