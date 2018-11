Khashoggi | Trump | resteremo alleati Riad

Uccisione Khashoggi - Trump sta con l'Arabia Saudita : Grande alleato - investirà 450 miliardi negli Usa : Il comunicato di Trump, dopotutto, iniziava così: "Prima l'America! Il mondo è un posto molto pericoloso!"; il presidente poi citava l'Iran e la sua guerra per procura contro l'Arabia Saudita in ...

Khashoggi - Trump : Usa sempre alleati Riad : 19.45 "Il regno dell'Arabia Saudita,che resta un grande alleato" e "gli Stati Uniti intendono rimanere partner irremovibili" di Riad "per assicurare l'interesse del nostro Paese, di Israele e di tutti gli altri alleati nella regione". Lo dice Trump in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca dopo che al presidente americano è stato illustrato dagli 007 il rapporto finale sul caso del giornalista saudita Khashoggi.

Khashoggi - Trump : non ascolterò nastro : 23.18 Il presidente americano, Donald Trump, ha detto in un'intervista a Fox News Sunday di essere stato pienamente informato del contenuto della registrazione audio dell'uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi ma di non volerla ascoltare anche lui. "E' un nastro molto penoso.E' un nastro terribile". L'uccisione del giornalista "è stata molto violenta, molto feroce e terribile" ha detto.

Khashoggi : Trump - non ho ascoltato audio : ANSA, - WASHINGTON, 18 NOV - Il presidente americano Donald Trump ha detto a Fox News di non aver voluto ascoltare l'audio dell'uccisione del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi perché è ...

Khashoggi : Trump - presto rapporto completo Casa Bianca : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l'amministrazione presenterà entro due giorni un rapporto completo sulla uccisione del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. Ci sarà ...

Per Trump le conclusioni della CIA sull'omicidio di Khashoggi sono «premature» : L'esito dell'indagine della CIA, ulteriore conferma di quelli che da settimane sono molto più che sospetti nella comunità internazionale e nei media di tutto il mondo, sono stati diffusi venerdì dal ...

Per Trump le conclusioni della CIA sull’omicidio di Khashoggi sono «premature» : Dice che «è troppo presto» per stabilire se fu il principe Mohammed bin Salman a ordinarlo, come appena confermato da un'indagine dell'intelligence

Omicidio Khashoggi - Trump : entro due giorni diremo chi è stato - : Il presidente degli Usa annuncia che l'amministrazione presenterà a breve un report sul delitto del giornalista dissidente saudita. Secondo il tycoon le conclusioni della Cia sono "premature"

Khashoggi - Trump : diremo chi lo ha ucciso : 6.40 L'amministrazione statunitense presenterà entro due giorni un rapporto completo sull'omicidio del giornalista dissidente saudita, Jamal Khashoggi. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Trump. Nel rapporto si indicherà anche chi "ha commesso" il delitto, ha affermato Trump, aggiungendo di ritenere "premature" le conclusioni della Cia.

Omicidio Khashoggi - la Cia accusa il Principe e inguaia Trump in Medio Oriente : Ora fingere, ridimensionare, pensare di cavarsela con sanzioni accessorie (un solletico per i petromiliardari del Regno) o con qualche testa sinistramente staccata dal collo, non bastera più. Ora per Donald Trump si fa davvero dura. Perché difendere il suo pupillo saudita, l'erede al trono del Regno Saud, il Principe Mohammed bin Salman (MbS per i media internazionali) appare come una "mission impossible". Ora che la Cia sostiene ...

Caso Khashoggi - Riad 'assolve' Bin Salman ma la Cia smentisce. A Trump l'ultima parola : Siamo all'epilogo di una farsa su uno dei più cruenti e sconcertanti omicidi di giornalisti mai perpetrati finora.L'Arabia Saudita ha servito ai suoi partner l'ideale conclusione dell'affaire Jamal Khashoggi, intellettuale di nazionalità saudita ucciso nel Consolato a Istanbul il 2 ottobre. Mentre indiscrezioni dagli Stati Uniti contraddicono la versione di Riad. Per la Cia l'eliminazione del giornalista dissidente sarebbe stata ...

Turchia-Usa : Casa Bianca - Erdogan e Trump hanno discusso del caso Khashoggi a Parigi : Sabato sera, leader e capi di governo di tutto il mondo, oltre a capi di organizzazioni internazionali, si sono riuniti per una cena nel Museo d'Orsay a Parigi prima della fine delle commemorazioni ...

Omicidio Khashoggi - Cia informò Trump : 2.33 Il direttore della Cia, Gina Haspel ha informato il presidente Trump sugli sviluppi delle indagini legate all'Omicidio in Turchia di Jamal Khashoggi, collaboratore del Washington Post e dissidente politico saudita. La numero uno della Cia ha discusso col presidente tutti i dettagli emersi nel corso della sua recente visita a Istanbul volta a fare chiarezza e a raccogliere informazioni sulla morte del giornalista ucciso il 2 ottobre da ...

Khashoggi - TRUMP : “TRADITO DA RIAD - DUBBI SU BIN SALMAN”/ Ultime notizie - Tusk : “Un caso scioccante” : Omicidio Jamal KHASHOGGI, TRUMP vs Arabia Saudita: "tradito da RIAD, DUBBI su Mohammed Bin Salman". Depistaggio o complotto? Ultime notizie, NYT "come delitto Matteotti"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 00:50:00 GMT)