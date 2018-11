: Kabul, attentato kamikaze a una cerimonia religiosa: 40 morti #kabul - MediasetTgcom24 : Kabul, attentato kamikaze a una cerimonia religiosa: 40 morti #kabul - emergency_ong : Attacco a #Kabul in una sala ricevimenti: il video di @TOLOnews segue il trasporto delle vittime dal luogo dell'att… - SkyTG24 : Attentato suicida a Kabul: almeno 30 morti e 50 feriti -

Il kamikaze che ha compiuto una strage Aha colpito in un grande raduno DI persone che stavano celebrando la NAscita del profeta Maometto, in una sale per matrimoni nel centro della capitale afghana. Il bilancio delle vittime al momento è di40e 80 feriti. Alla riunione presenziavano oltre 1000 persone tra studiosi ed esperti religiosi.L'segue quelli compiuti durante le "sanguinose" elezioni del 20 ottobre scorso con 56,379 feriti.(Di martedì 20 novembre 2018)