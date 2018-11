Juventus | Pjanic e Bernardeschi a parte | Emre Can torna a lavorare sul campo dopo

Juventus - lavoro a parte per Pjanic - Bernardeschi e Khedira : si rivede Emre Can : Questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per iniziare a preparare il match contro la Spal. I bianconeri hanno ritrovato i primi nazionali, e così la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio è davvero entrata nel vivo. La Juve, in vista della ripresa del campionato, è chiamata a fare i conti con alcuni giocatori acciaccati. Al momento, infatti, sono fermi ai box Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi e Sami Khedira, ...

Juventus : Pjanic non preoccupa - Khedira e Bernardeschi in dubbio : Per la Juve oggi è un giorno di riposo e i cancelli della Continassa resteranno chiusi fino a domani. Infatti, i bianconeri sono attesi al JTC nel pomeriggio di martedì. In casa Juventus bisognerà fare il punto della situazione sugli infortunati soprattutto in vista della partita contro la Spal. Al momento, le condizioni che preoccupano di meno sono quelle di Miralem Pjanic. Il numero 5 bianconero ieri era alla Continassa e quasi certamente ...

Juventus-Spal probabili formazioni : out Pjanic - Bentancur regista : Juventus-Spal probabili formazioni- Dopo la sosta Nazionali, il campionato si prepara ad entrare nuovamente nel vivo. In casa Juventus sarà una settimana fondamentale e cruciale, specie per quel che riguarda il prossimo match di Champions League contro il Valencia. La squadra di Allegri sarà chiamata alla vittoria per confermare il primato nel girone e tenera […] L'articolo Juventus-Spal probabili formazioni: out Pjanic, Bentancur regista ...

Juventus - Pjanic è tornato a Torino ed è già alla Continassa per allenarsi : Quella di oggi è una domenica di relax per la Juve. Infatti, i bianconeri stanno godendo di due giorni di riposo prima di tornare alla Continassa nella giornata di martedì. Dal 20 novembre dunque la Juventus inizierà a mettere nel mirino il match contro la Spal e Massimiliano Allegri ritroverà anche i primi nazionali. Inoltre, in casa bianconera si dovrà fare il punto della situazione sugli infortunati, in questo momento sono infatti fermi ai ...

Juventus - dopo Pjanic anche Khedira va ko : è emergenza a centrocampo per la Spal : La Juve dalla giornata di giovedì ha iniziato a mettere nel mirino la partita di sabato prossimo contro la Spal. I bianconeri, però, in questi giorni, stanno lavorando con un gruppo molto ristretto visto l'assenza dei 13 nazionali. Ma in casa Juventus si sta pensando soprattutto al recupero degli infortunati in particolari gli occhi sono puntati su Federico Bernardeschi, Miralem Pjanic ed Emre Can. anche se questa mattina alla lista degli ...

Juventus - infortunio Pjanic meno grave del previsto : disponibile per la Spal : La voce infortunio Pjanic alla Continassa può essere archiviata, si è trattato soltanto un lieve affaticamento muscolare, che verrà valutato la prossima settimana. A questo punto non è in dubbio la sua partecipazione al match con la Spal in programma sabato 24 alle 18 allo Stadium. -> Leggi anche Juventus, paura Pjanic: uscito per affaticamento […] L'articolo Juventus, infortunio Pjanic meno grave del previsto: disponibile per la Spal ...

Juventus - solo un affaticamento muscolare per Pjanic : TORINO - Sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri , che nella sfida di campionato contro la Spal in programma allo Stadium una volta archiviata la sosta per le Nazionali dovrebbe poter contare su ...

Juventus - Pjanic sarà sottoposto ad accertamenti : Nelle prossime ore Miralem Pjanic, che ha lasciato il ritiro della Bosnia per un problema muscolare, tornerà a Torino per sottoporsi ad accertamenti mirati a stabilire l’entità dell’affaticamento che gli ha impedito di prendere parte all’amichevole della sua Nazionale con la Spagna. Intanto, la Juventus è tornata ad allenarsi dopo la ripresa di ieri. Al gruppo si è aggregato anche Mario Mandzukic, assente ...

Juventus - Pjanic sta tornando a Torino : il centrocampista si è fatto male in nazionale : La Juve, in questi giorni, sta lavorando senza i 14 nazionali. Oggi però per i bianconeri non è arrivata una buona notizia. Infatti, Miralem Pjanic avrebbe riportato un affaticamento muscolare e stando a quanto afferma Sky Sport, il giocatore sta lasciando il ritiro della Bosnia per fare il suo rientro a Torino. Il numero 5 bianconero avrebbe accusato un problema muscolare e si tratterebbe di un affaticamento. Per questo motivo non potrà essere ...

Juventus - Pjanic ko : è in dubbio per la Spal : TORINO - Massimiliano Allegri fa la conta degli infortunati. L'ultimo, in ordine di tempo, è Miralem Pjanic : il centrocampista bosniaco è stato sostituito in nazionale all'87' della partita di ...

Juventus - paura Pjanic : uscito per affaticamento con la Bosnia. Spal a rischio? : Dopo Bernardeschi, arrivano altre brutte notizie per Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus dovrà vedersela questa volta con un problema muscolare di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, convocato dalla propria Nazionale, ha partecipato a quasi tutto il match amichevole contro l’Austria. Al minuto 87 ha dovuto infatti abbandonare il campo per un problema muscolare. Il […] L'articolo Juventus, paura Pjanic: uscito per ...

Juventus - sale l’ansia per Pjanic : infortunio in Nazionale per il centrocampista bosniaco : Il centrocampista bianconero ha riportato un affaticamento muscolare che non gli consentirà di prendere parte al match con la Spagna Arrivano brutte notizie per la Juventus dal ritiro della Bosnia, Miralem Pjanic infatti ha riportato un affaticamento muscolare che non gli consentirà di prendere parte al match con la Spagna. JOE KLAMAR / AFP E’ in dubbio dunque anche la sua presenza nella gara contro la Spal, in programma allo Stadium ...

Infortunio Pjanic - guai in casa Juventus : le ultime sul bosniaco : Infortunio Pjanic – Non arrivano buone notizie in casa Juventus, dopo Bernardeschi altra defezione in casa bianconera, si è fermato con la Nazionale il bosniaco Miralem Pjanic, il centrocampista bianconero ha accusato un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione per la gara contro la Spagna. A questo punto sembra a forte rischio l’utilizzo di Pjanic nella gara di campionato davanti al pubblico amico contro la Spal, ...

Repubblica : da Pjanic in Inter-Juventus - Orsato è in declino : Il commento «Quel giorno, Daniele Orsato di Montecchio Maggiore sbagliò. Graziò Pjanic, che doveva essere espulso per una seconda ammonizione. Decise di risparmiargliela. La Juve che stava perdendo vinse. Il Napoli perse il giorno dopo a Firenze partita e titolo». Repubblica scrive così del fischietto veneto, che da allora non ha incrociato Inter, Juventus e Napoli. Le due squadre che ha arbitrato il 28 aprile 2018 e il terzo lato del triangolo ...